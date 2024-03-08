Karma представила электроседан Gyesera — Finance.ua

Karma представила электроседан Gyesera Сегодня 02:19 — Технологии&Авто

Karma представила электроседан Gyesera, Фото: avtomir.ua

Калифорнийская марка Karma, отмечающая в этом году 10-летний юбилей, представила свою вторую модель после возрождения. Электрический седан Gyesera дебютировал на конкурсе изящности Amelia Island Concours D’Elegance в американском штате Флорида.

Gyesera — полноприводный седан. В движение его приводит силовая установка из двух двигателей, установленных по одному на каждую оси. Общая мощность составляет 590 л. с, крутящий момент — 940 Нм. Новинка уступает «первенцу» бренда после перезапуска — купе Kaveya — почти вдвое и примерно на 100 л.с. проигрывает Tesla Model S без приставки Plaid

Фото: avtomir.ua

С места до 97 км/ч Gyesera разгоняется за 4,2 секунды, а максимальная скорость составляет 217 км/ч. Аккумулятор только один — литий-ионный емкостью 120 кВт-ч. Он обеспечивает до 402 км без подзарядки.

Новинка построена на алюминиевой пространственной раме и оснащена подвеской типа SLA с рычагами неровной длины. Кузовные панели изготовлены из углеродного волокна и алюминия. Масса автомобиля — 2404 килограмма. По размеру он больше Tesla Model S, но меньше Mercedes-Benz EQS: длина, ширина и высота равны 5077, 2004 и 1330 миллиметров соответственно; колесная база — 3160 миллиметров.

Фото: avtomir.ua

Подробности об оснащении «крутого GT на дороге», как называют Gyesera в Karma, пока не раскрываются. Однако обещано, что электромобиль будет более эксклюзивным, чем Porsche Taycan и даже Cadillac Celestiq. Забронировать Gyesera можно за пять тысяч долларов депозита. Поставка начнется в конце нынешнего года, а общий тираж будет составлять не более двух тысяч экземпляров.

Karma Automotive — преемница обанкротившейся Fisker Automotive, которую в 2014 году купила китайская фирма Wanxiang. В прошлом году было объявлено о ребрендинге и превращении марки в производителя люксовых электрокаров. Первым дебютировало купе Kaveya с максимальной мощностью около 1200 л.с.

Автосвіт По материалам:

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