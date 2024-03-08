В Украине подсчитали количество электромобилей — Finance.ua

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В Украине подсчитали количество электромобилей

Технологии&Авто
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В Украине подсчитали количество электромобилей
В Украине подсчитали количество электромобилей
В феврале украинцы приобрели 6,1 тысячи новых и подержанных электромобилей. Это на 166,2% больше, чем было в феврале 2023 года, и на 10% больше, чем было в январе-2024.
Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.
eauto.org.ua
eauto.org.ua
Среди общего количества электрических авто в феврале 99,4% были легковыми, грузовыми — 0,6% (34 шт.).
По состоянию на начало 2024 г. общий парк автомобильной техники с электрическими двигателями составляет 93 936 шт., зарегистрированных в Украине (за исключением снятых с учета в связи с выбраковкой и вывозом за границу): 91 659 легковых, 2 272 грузовых и 5 автобусов.

Электромобили — внутренний рынок

Лидерами на украинском внутреннем рынке электромобилей являются три марки. Самая мощная конкуренция разворачивается между Nissan, которому удается удерживать на протяжении почти 10 лет первенство благодаря самому доступному и массовому электрокару Nissan Leaf, однако его догоняет Tesla.
Также набирают объемы торги электрическими Volkswagen — сравнительно недорогими e-Golf и китайского происхождения кроссоверами ID.4.
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В Топ-10 отдельных моделей первое место на внутреннем рынке со значительным отрывом от ближайших конкурентов занимает Nissan Leaf. В феврале относительно таковых заключили 457 сделок купли-продажи.
На второй строчке Tesla Model 3, по которой заключили 190 сделок, на третьем — Volkswagen ID.4 (134 шт.), который ежемесячно продвигается на одну ступень выше.
Самые популярные модели электромобилей на внутреннем рынке в феврале 2024 года:
  1. Nissan Leaf — 457 шт.
  2. Tesla Model 3 — 190 шт.
  3. Volkswagen ID.4 — 134 шт.
  4. Tesla Model Y — 114 шт.
  5. Volkswagen e-Golf — 94 шт.
  6. Tesla Model S — 92 шт.
  7. Renault ZOE — 82 шт.
  8. BMW i3 — 48 шт.
  9. Hyundai Kona — 46 шт.
  10. Audi E-Tron — 43 шт.

Электромобили — импорт б/у

Если на внутреннем рынке, формировавшемся фактически более 10 лет, лидирует Nissan, сегмент импорта, реагирующий на изменения мгновенно, показывает совершенно другие результаты. Здесь первенство за Tesla — таковых на первую регистрацию было подано 924 автомобиля.
Nissan, преобладающий в парке и на вторичном рынке, в этом списке второй с итогом 540 импортированных автомобилей.
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На третьей позиции Volkswagen (422 шт.), на четвертой — Hyundai (276 шт.). Замыкает пятерку Audi по итогу 156 автомобилей.
Среди «свежепригнанных» электромобилей первенство пока сохранил Nissal Leaf (476 шт.).
На втором месте остается Tesla Model 3 (405 шт.), третья ступенька досталась еще одному продукту от Tesla, кроссоверу Model Y (313 шт.). На четвёртой позиции Volkswagen e-Golf (223 шт.). Замыкает пятерку Hyundai Kona (178 шт.).
Самые популярные модели подержанных импортных электромобилей в феврале 2024 года:
  1. Nissan Leaf — 476 шт.
  2. Tesla Model 3 — 405 шт.
  3. Tesla Model Y — 313 шт.
  4. Volkswagen e-Golf — 223 шт.
  5. Hyundai Kona — 178 шт.
  6. Volkswagen ID.4 — 157 шт.
  7. Tesla Model S — 152 шт.
  8. Audi e-tron — 124 шт.
  9. Renault ZOE — 111 шт.
  10. Jaguar I-Pace — 105 шт.
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Самые популярные новые электромобили в феврале 2024 года:

  1. Volkswagen ID.4 — 271 шт.
  2. Honda e: NS1 — 102 шт.
  3. BYD Song Plus — 98 шт.
  4. Nissan Ariya — 90 шт.
  5. Honda M-NV — 53 шт.
  6. Volkswagen ID.6 — 38 шт.
  7. Toyota bZ4X — 37 шт.
  8. Audi Q4 — 36 шт.
  9. Zeekr 001 — 33 шт.
  10. BYD Yuan Plus — 23 шт.
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По материалам:
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