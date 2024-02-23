Электромобили в Украине: распределение по регионам и уровень электромобилизации — Finance.ua

Электромобили в Украине: распределение по регионам и уровень электромобилизации Сегодня 21:54 — Технологии&Авто

Электромобили в Украине: распределение по регионам и уровень электромобилизации

Общий парк электромобилей в Украине достигает почти 85 тысяч легковушками, да еще немного грузовыми машинами. Однако интересно узнать, как они распределены по регионам, а еще определить уровень электромобилизации в каждой из областей Украины.

Эксперты auto.ria посчитали, сколько «электричек» есть в каждой из областей и отдельно в столице.

«Но — все области разные, по площади и количеству населения, к тому же добавляются определенные факторы, непосредственно влияющие на целесообразность покупки именно электромобиля. Скажем в горной местности, где значительные перепады высот, иногда не самое лучшее покрытие дорог (бывало, и бездорожье)», а линии электропередачи рассчитывались в свое время только на бытовых потребителей и не обладают достаточным запасом для передачи мощностей для электрозарядных станций, покупка электромобиля может оказаться не слишком удачной идеей", — отмечают специалисты.

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Для городов, особенно крупных, с насыщенным трафиком и хорошо развитой инфраструктурой зарядных станций разных типов, включая скоростные, электрокар подходит как нельзя лучше.

Что такое уровень электромобилизации по регионам? Это количество зарегистрированных автомобилей на электрической тяге, которая приходится на тысячу человек населения в указанной местности. По такому принципу определяют уровень автомобилизации в мире.

Чтобы следующие данные было проще понимать и можно было их сравнивать, сначала несколько слов об общем уровне автомобилизации (т.е. когда речь идет об автомобилях всех типов — бензиновых, дизельных и т. д. ). Один из самых высоких он в США — почти 800 авто на тысячу человек. В Германии — около 550 автомобилей, в Польше — 570. Самые низкие показатели в африканских странах: 2…10 автомобилей на тысячу человек. В Украине это значение составляет около 250 авто/1000 человек.

Теперь отдельно об электромобилях: самый высокий показатель (традиционно для подобных статистических выдержек) у города Киева — 4,9 электрокара на 1000 населения. Далее — Львовская область из 3,7, за которой Киевская область (отдельно, без учета данных столицы), с 3,6 ЕА/1000 человек. Здесь электрокары на дорогах встречаются чаще всего.

Наименьшие значения, по совершенно очевидным причинам, в Луганской, Донецкой и Херсонской областях — там 1 электрокар приходится на 2 или 3 тысячи населения.

Средний показатель для Украины составляет около 2,1 эл. авто на 1000 человек. К сожалению, последние данные о фактической численности населения в Украине были обнародованы Госстатом еще в 2022 году, все остальные числа — не более чем предположения.



А как в мире

Для сравнения, в США уровень электромобилизации составляет 5,2, со штатом-лидером Калифорния, где 22 электрокара приходится на 1000 жителей. Среди европейских стран лидируют Исландия (37), Швеция (21) и Норвегия (17). Средний показатель для Европейского Союза — 6 эл. авто на 1000 человек. В целом это свидетельствует о значительном потенциале для роста этого сегмента рынка — был бы подкреплен покупательной способностью населения и достаточно развитой зарядной инфраструктурой.

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