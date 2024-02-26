Сколько владельцев электрокаров параллельно пользуются обычными автомобилями — Finance.ua

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Сколько владельцев электрокаров параллельно пользуются обычными автомобилями

Технологии&Авто
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Сколько владельцев электрокаров параллельно пользуются обычными автомобилями
Сколько владельцев электрокаров параллельно пользуются обычными автомобилями
Электромобили все чаще выбирают те, кому необходим недорогой и экологичный вид транспорта. Однако во многих странах все еще есть проблемы с недостаточным количеством зарядных станций.
Об этом пишет Autoexpress.
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Британская компания Zenith провела масштабный опрос среди 2800 водителей электрокаров. По результатам исследования стало известно, что более чем у половины из них есть также автомобиль с ДВС как запасной вариант.
Большинство из опрошенных не планируют избавляться от своих обычных авто. Ими пользуются как альтернативой электромобилям во время долгих путешествий.
Опрос показал, что только 18% водителей используют электрокары для поездок более 100 километров. Это означает, что пользователи электромобилей не желают отдавать им полное предпочтение. Они обеспокоены запасом хода и ненадежностью общественных зарядных станций.
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51% владельцев электроавтомобилей до сих пор имеют авто с двигателем внутреннего сгорания. Из них 73% говорят, что не хотят полностью переходить на электричество и оставляют обычный автомобиль.
По словам исполнительного директора аналитической компании Тима Бучана, правительство Великобритании продемонстрировало неспособность достичь целей по установке сверхбыстрых зарядных устройств на автомагистралях страны. Также власти отложили на 5 лет запрет на продажу бензиновых и дизельных автомобилей. Эти факторы, а также общая дезинформация об электромобилях, влияют на эти показатели косвенно.
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В опросе представлены 26 электрических моделей авто. В тройку лучших вошли Audi e-tron, Kia e-Niro и Cupra Born.
По материалам:
Телеграф
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