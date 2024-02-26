Стало известно, почему Toyota создает гибриды вместо электромобилей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Стало известно, почему Toyota создает гибриды вместо электромобилей

Технологии&Авто
33
Стало известно, почему Toyota создает гибриды вместо электромобилей
Стало известно, почему Toyota создает гибриды вместо электромобилей, Фото: nv.ua
Несмотря на критику, компания Toyota продолжает производить гибридные авто. Как ни странно, она не следует тренду в производстве электрических автомобилей. Это решение бренд принял вполне осознанно.
Об этом пишет Hot Cars.
Читайте также
Toyota представила специальную североамериканскую версию электрокара bZ4X в 2021 году. Несмотря на привлекательную цену для американского рынка от 43 070 долларов и запас хода более 405 км, в 2023 году компания продала всего 9329 экземпляров этого авто в США.
То есть bZ4X значительно отстает от успеха, например, Tesla Model Y. И это одна из причин, почему Toyota решила сосредоточиться на своем гораздо более успешном модельном ряду гибридных автомобилей.

Гибридные авто принесли Toyota успех

Благодаря моделям RAV4 и Corolla, компания Toyota является лидером рынка. Эти авто — рекордсмены среди самых продаваемых автомобилей в мире в 2023 году.
Читайте также
Хотя большинство этих моделей оснащены ДВС, гибридные версии также обеспечивают значительную долю продаж. В дополнение к этому, Toyota и Lexus предложили не менее 22 отдельных моделей по всей Северной Америке с электрифицированными трансмиссиями.

Как насчет экологичности

Электромобили достаточно дороги, а Toyota удовлетворяет потребности более дешевого сегмента рынка. Это позволяет клиентам, не имеющим возможности купить электромобиль, сократить выбросы, пересаживаясь с авто с ДВС на новые гибридные модели.
Читайте также
Toyota — лидер в производстве гибридов на водородных топливных элементах. Модель Toyota Mirai была впервые представлена ​​в конце 2014 года. В течение 2023 года Toyota продала 2737 экземпляров Mirai в США, опередив Supra. Единственным побочным продуктом силовой установки этого автомобиля является вода.
По материалам:
Novyny.live
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.