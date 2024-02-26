Стало известно, почему Toyota создает гибриды вместо электромобилей — Finance.ua

Стало известно, почему Toyota создает гибриды вместо электромобилей 26.02.2024, 01:15 — Технологии&Авто

Стало известно, почему Toyota создает гибриды вместо электромобилей, Фото: nv.ua

Несмотря на критику, компания Toyota продолжает производить гибридные авто. Как ни странно, она не следует тренду в производстве электрических автомобилей. Это решение бренд принял вполне осознанно.

Об этом пишет Hot Cars.

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Toyota представила специальную североамериканскую версию электрокара bZ4X в 2021 году. Несмотря на привлекательную цену для американского рынка от 43 070 долларов и запас хода более 405 км, в 2023 году компания продала всего 9329 экземпляров этого авто в США.

То есть bZ4X значительно отстает от успеха, например, Tesla Model Y. И это одна из причин, почему Toyota решила сосредоточиться на своем гораздо более успешном модельном ряду гибридных автомобилей.

Гибридные авто принесли Toyota успех

Благодаря моделям RAV4 и Corolla, компания Toyota является лидером рынка. Эти авто — рекордсмены среди самых продаваемых автомобилей в мире в 2023 году.

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Хотя большинство этих моделей оснащены ДВС, гибридные версии также обеспечивают значительную долю продаж. В дополнение к этому, Toyota и Lexus предложили не менее 22 отдельных моделей по всей Северной Америке с электрифицированными трансмиссиями.

Как насчет экологичности

Электромобили достаточно дороги, а Toyota удовлетворяет потребности более дешевого сегмента рынка. Это позволяет клиентам, не имеющим возможности купить электромобиль, сократить выбросы, пересаживаясь с авто с ДВС на новые гибридные модели.

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Toyota — лидер в производстве гибридов на водородных топливных элементах. Модель Toyota Mirai была впервые представлена ​​в конце 2014 года. В течение 2023 года Toyota продала 2737 экземпляров Mirai в США, опередив Supra. Единственным побочным продуктом силовой установки этого автомобиля является вода.

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