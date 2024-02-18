Флагманский кроссовер Toyota Century SUV выходит на международный рынок (фото) — Finance.ua
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Флагманский кроссовер Toyota Century SUV выходит на международный рынок (фото)

Технологии&Авто
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Флагманский кроссовер Toyota Century SUV выходит на международный рынок (фото)
Флагманский кроссовер Toyota Century SUV выходит на международный рынок (фото), Фото: Toyota
Флагманский кроссовер Toyota Century SUV ранее был доступен только на рынке Японии, однако теперь модель экспортировалась. Сначала автомобиль появится в Китае.
Об этом сообщается на официальном сайте Toyota.
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В Китае автомобиль Toyota Century SUV будет называться Shiji. Стоимость модели заметно подорожает. Если в Японии 5,2-метровый кроссовер стоит в эквиваленте 170 000 долларов, то в Китае его цена превысит 200 000 долларов.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Кроссовер Toyota Shiji доступен только в четырехместном исполнении. Все его сиденья получили электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж, а у задних кресел есть еще выдвижные подставки для отдыха ног.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Для пассажиров второго ряда встроены мониторы в спинках передних кресел, а за доплату доступен еще и небольшой холодильник. Конечно, салон украшен кожей и деревом, а сиденья будут иметь электропривод и массаж.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Как и Toyota Century SUV, Shiji оснащен 406-сильной гибридной установкой с 3,5-литровым бензиновым V6 и двумя электромоторами. 5,2-метровый кроссовер может проехать 69 км на электротяге и тратит в среднем 7 л на 100 км.
По материалам:
Фокус
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