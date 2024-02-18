Флагманский кроссовер Toyota Century SUV выходит на международный рынок (фото) — Finance.ua

Флагманский кроссовер Toyota Century SUV выходит на международный рынок (фото) Сегодня 03:18 — Технологии&Авто

Флагманский кроссовер Toyota Century SUV выходит на международный рынок (фото), Фото: Toyota

Флагманский кроссовер Toyota Century SUV ранее был доступен только на рынке Японии, однако теперь модель экспортировалась. Сначала автомобиль появится в Китае.

Об этом сообщается на официальном сайте Toyota.

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В Китае автомобиль Toyota Century SUV будет называться Shiji. Стоимость модели заметно подорожает. Если в Японии 5,2-метровый кроссовер стоит в эквиваленте 170 000 долларов, то в Китае его цена превысит 200 000 долларов.

Фото: Toyota

Кроссовер Toyota Shiji доступен только в четырехместном исполнении. Все его сиденья получили электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж, а у задних кресел есть еще выдвижные подставки для отдыха ног.

Фото: Toyota

Для пассажиров второго ряда встроены мониторы в спинках передних кресел, а за доплату доступен еще и небольшой холодильник. Конечно, салон украшен кожей и деревом, а сиденья будут иметь электропривод и массаж.

Фото: Toyota

Как и Toyota Century SUV, Shiji оснащен 406-сильной гибридной установкой с 3,5-литровым бензиновым V6 и двумя электромоторами. 5,2-метровый кроссовер может проехать 69 км на электротяге и тратит в среднем 7 л на 100 км.

Фокус По материалам:

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