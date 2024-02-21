ТОП-15 электромобилей, которые чаще всего покупали в январе — Finance.ua

ТОП-15 электромобилей, которые чаще всего покупали в январе Сегодня 20:02 — Технологии&Авто

ТОП-15 электромобилей, которые чаще всего покупали в январе

Хотя спрос на легковые электромобили с пробегом в Украине в целом несколько «притормозил» (в январе общее количество первых регистраций импортированных «электричек» и внутренних перепродаж составило около 4,4 тысячи единиц), к покупке новой техники склоняется все больше украинских энтузиастов.

Более того: по итогам первого месяца 2024 года сегмент новых легковушек на электрической тяге стал единственным, который смог превысить результат декабря: из салонов выехали 895 новых электроавто — на 186 машин больше, чем в конце 2023-го.

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Аналитики auto.ria назвали самые популярные электромобили Украины по итогам продаж новых авто в январе (против декабря 2024 г.).

Итак, в ТОП-15 вошли:

Volkswagen ID.4 Crozz: 293 новых авто (+67); BYD Song Plus: 89 новых авто (+27); Honda e: Ns1: 86 новых авто (+12); Toyota bZ4x: 59 новых авто (+20); Nissan Ariya: 53 новых авто (+26); Volkswagen ID.6: 40 новых авто (-13); Zeekr 001: 31 новых авто (+16); Audi Q4 e-tron: 23 новых авто (+10); Honda M-NV: 19 новых авто (+16); BYD Seagull: 17 новых авто (+9);

BYD Tang: 17 новых авто (+16);

BYD Yuan Plus: 17 новых авто (-5); Honda e: Np1: 15 новых авто (0);

Audi Q8 e-tron: 15 новых авто (-4); BMW i4: 9 новых авто (+8); MG 4: 8 новых авто (-12); Volkswagen ID.3: 7 новых авто (+2);

Jaguar I-Pace: 7 новых авто (+4); MG ZS EV: 6 новых авто (-5);

Volvo XC40 Recharge: 6 новых авто (-5).

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