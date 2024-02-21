ТОП-15 электромобилей, которые чаще всего покупали в январе — Finance.ua
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ТОП-15 электромобилей, которые чаще всего покупали в январе

Технологии&Авто
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ТОП-15 электромобилей, которые чаще всего покупали в январе
ТОП-15 электромобилей, которые чаще всего покупали в январе
Хотя спрос на легковые электромобили с пробегом в Украине в целом несколько «притормозил» (в январе общее количество первых регистраций импортированных «электричек» и внутренних перепродаж составило около 4,4 тысячи единиц), к покупке новой техники склоняется все больше украинских энтузиастов.
Более того: по итогам первого месяца 2024 года сегмент новых легковушек на электрической тяге стал единственным, который смог превысить результат декабря: из салонов выехали 895 новых электроавто — на 186 машин больше, чем в конце 2023-го.

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Аналитики auto.ria назвали самые популярные электромобили Украины по итогам продаж новых авто в январе (против декабря 2024 г.).
Итак, в ТОП-15 вошли:
  1. Volkswagen ID.4 Crozz: 293 новых авто (+67);
  2. BYD Song Plus: 89 новых авто (+27);
  3. Honda e: Ns1: 86 новых авто (+12);
  4. Toyota bZ4x: 59 новых авто (+20);
  5. Nissan Ariya: 53 новых авто (+26);
  6. Volkswagen ID.6: 40 новых авто (-13);
  7. Zeekr 001: 31 новых авто (+16);
  8. Audi Q4 e-tron: 23 новых авто (+10);
  9. Honda M-NV: 19 новых авто (+16);
  10. BYD Seagull: 17 новых авто (+9);
    BYD Tang: 17 новых авто (+16);
    BYD Yuan Plus: 17 новых авто (-5);
  11. Honda e: Np1: 15 новых авто (0);
    Audi Q8 e-tron: 15 новых авто (-4);
  12. BMW i4: 9 новых авто (+8);
  13. MG 4: 8 новых авто (-12);
  14. Volkswagen ID.3: 7 новых авто (+2);
    Jaguar I-Pace: 7 новых авто (+4);
  15. MG ZS EV: 6 новых авто (-5);
    Volvo XC40 Recharge: 6 новых авто (-5).
Tesla или Renault, дизель или электрокар — не столь важно. Главное во время поездок на авто — ваша безопасность, поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Хочу выгодно приобрести автогражданку

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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