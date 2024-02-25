На украинский рынок вышел электрокроссовер EV6 от Kia (фото) — Finance.ua
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На украинский рынок вышел электрокроссовер EV6 от Kia (фото)

Технологии&Авто
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На украинский рынок вышел электрокроссовер EV6 от Kia (фото)
На украинский рынок вышел электрокроссовер EV6 от Kia (фото), Фото: infocar.ua
Электрический кроссовер EV6 от Kia выпущен еще в 2023 году, однако в Украине автомобиль не продавался. Недавно на официальном сайте Kia в Украине модель появилась, однако цена известна лишь на один вариант комплектации электромобиля.
Об этом сообщает Auto.ria.
Фото: auto.ria.com
Фото: auto.ria.com
В Украине доступна одномоторная заднеприводная версия Kia EV6 с 229-сильным двигателем и аккумуляторной батареей на 77.4 кВт-ч, с запасом хода на 528 км.

Сколько обойдется Kia EV6

На сегодняшний день известно об одной дорогой комплектации Luxury, которая стоит 2 115 963 грн (51 900 евро).
Фото: nextcar.ua
Фото: nextcar.ua

Автомобили в такой комплектации будут оборудованы:

  • подогревом передних и задних сидений;
  • двухзонным климат-контролем;
  • дополнительным подогревателем салона;
  • цифровой приборной панелью;
  • адаптивным круиз-контролем;
  • широким перечнем другого оборудования.
По материалам:
Novyny.live
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