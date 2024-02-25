На украинский рынок вышел электрокроссовер EV6 от Kia (фото) — Finance.ua

На украинский рынок вышел электрокроссовер EV6 от Kia (фото)
Электрический кроссовер EV6 от Kia выпущен еще в 2023 году, однако в Украине автомобиль не продавался. Недавно на официальном сайте Kia в Украине модель появилась, однако цена известна лишь на один вариант комплектации электромобиля.
Об этом сообщает Auto.ria.
В Украине доступна одномоторная заднеприводная версия Kia EV6 с 229-сильным двигателем и аккумуляторной батареей на 77.4 кВт-ч, с запасом хода на 528 км.
Сколько обойдется Kia EV6
На сегодняшний день известно об одной дорогой комплектации Luxury, которая стоит 2 115 963 грн (51 900 евро).
Автомобили в такой комплектации будут оборудованы:
- подогревом передних и задних сидений;
- двухзонным климат-контролем;
- дополнительным подогревателем салона;
- цифровой приборной панелью;
- адаптивным круиз-контролем;
- широким перечнем другого оборудования.
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