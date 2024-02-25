На украинский рынок вышел электрокроссовер EV6 от Kia (фото) — Finance.ua

На украинский рынок вышел электрокроссовер EV6 от Kia (фото) 25.02.2024, 00:12 — Технологии&Авто

На украинский рынок вышел электрокроссовер EV6 от Kia (фото), Фото: infocar.ua

Электрический кроссовер EV6 от Kia выпущен еще в 2023 году, однако в Украине автомобиль не продавался. Недавно на официальном сайте Kia в Украине модель появилась, однако цена известна лишь на один вариант комплектации электромобиля.

Об этом сообщает Auto.ria.

Фото: auto.ria.com

В Украине доступна одномоторная заднеприводная версия Kia EV6 с 229-сильным двигателем и аккумуляторной батареей на 77.4 кВт-ч, с запасом хода на 528 км.

Сколько обойдется Kia EV6

На сегодняшний день известно об одной дорогой комплектации Luxury, которая стоит 2 115 963 грн (51 900 евро).

Фото: nextcar.ua

Автомобили в такой комплектации будут оборудованы:

подогревом передних и задних сидений;

двухзонным климат-контролем;

дополнительным подогревателем салона;

цифровой приборной панелью;

адаптивным круиз-контролем;

широким перечнем другого оборудования.

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