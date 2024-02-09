Рынок электрокаров в Украине: какие модели чаще всего покупают украинцы — Finance.ua

Рынок электрокаров в Украине: какие модели чаще всего покупают украинцы Сегодня 19:04 — Технологии&Авто

Рынок электрокаров в Украине: какие модели чаще всего покупают украинцы

В январе украинский автопарк пополнили более 3,5 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). По сравнению с январем прошлого года спрос на электромобили вырос в 2,8 раза.

Об этом пишет Ассоциация украинских автомобилепроизводителей «Укравтопром».

Доля новых машин в регистрациях BEV составила 24% против 23% в январе 2023 года.

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Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые автомобили — 3490 шт. (новых — 840 шт., б/у — 2650 шт.). Из 54 коммерческих электромобилей новыми были только 4 автомобиля.

Топ-5 новых электромобилей на рынке в январе 2024 года:

VOLKSWAGEN iD.4 — 286 ед;

BYD Song Plus- 83 ед.;

HONDA eNS1 — 80 ед.;

TOYOTA bZ4X — 56 ед.;

NISSAN Ariya — 50 ед.

Топ-5 января впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

NISSAN Leaf — 355 ед.;

TESLA Model 3 — 309 ед.;

TESLA Model Y — 242 ед.;

VOLKSWAGEN e-Golf — 178 ед.;

VOLKSWAGEN iD.4 — 169 ед.

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