Hyundai представил новый электрокроссовер Ioniq 5 (фото) — Finance.ua

Hyundai представил новый электрокроссовер Ioniq 5 (фото) Сегодня 02:26 — Технологии&Авто

Hyundai представил новый электрокроссовер Ioniq 5 (фото), Фото: Hyundai

Южнокорейская компания Hyundai официально представила обновленную версию электрического кроссовера — Ioniq 5. Так, новый вариант этой модели получил увеличенный запас хода, а также «спортивную» версию.

Об этом сообщили на официальном сайте производителя.

Теперь этот автомобиль имеет другую переднюю часть, более мощные бамперы, увеличенный спойлер и новые колесные диски с аэродинамическим дизайном.

Кроме того, Hyundai Ioniq 5 теперь будет иметь более мощную батарею и увеличенный запас хода (+30 км). Также появилась новая версия N Line с более агрессивным дизайном и 20-дюймовыми дисками.

Фото: Hyundai

В рамках обновления корейская компания увеличила емкость аккумулятора Hyundai Ioniq 5 от 77,4 до 84 кВт/ч. Сам автомобиль стал на 20 мм длиннее.

В авто заменили руль, а на верхней части центральной панели установили физическую кнопку для управления часто используемыми функциями. Беспроводная зарядка смартфонов перемещена в центральный подлокотник.

Фото: Hyundai

Еще были усилены двери и задние стойки, что сделало кузов электрокара более жестким. Новый Hyundai Ioniq 5 N Line, в свою очередь, получил спортивные рули и кресла, а также особую двухцветную отделку и измененную графику виртуальной приборной панели.

Стандартный электромобиль Hyundai Ioniq 5 будет доступен в версиях мощностью от 170 до 325 лошадиных сил с задним или полным приводом. Заряженный Ioniq 5 N имеет 650-сильную установку.

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Что касается рынка продаж, то пока эта модель доступна только в Южной Корее, где продажи стартуют в марте. Впоследствии его можно будет приобрести и на других рынках.

В Украине актуальная версия Hyundai Ioniq 5 предлагается с батареями емкостью 58 и 77,4 кВт/ч. Цены на электромобиль стартуют от 1 770 100 грн — за 177-сильную версию.

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