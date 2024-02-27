Hyundai начал дорожные тесты обновленного крупного кроссовера Palisade (фото) — Finance.ua

Hyundai начал дорожные тесты обновленного крупного кроссовера Palisade (фото) Сегодня 07:56 — Фондовый рынок

На тестовых дорогах появился обновленный крупный кроссовер Hyundai Palisade. Фотографии с испытаний, опубликованные порталом CarBuzz, позволяют выявить некоторые особенности дизайна новинки.

Палисад закутали в тяжелый камуфляж, однако уже заметно, что стилистика кроссовера напоминает более неуклюжую стилистику нового Santa Fe. Он имеет вертикальную решетку радиатора, горизонтальный капот и многоярусные фары.

В салоне модели будет массивный руль и широкий центральный тоннель. Кроме того, в автомобиле будет установлен комплекс дисплеев, интегрированных в переднюю панель.

Ожидается, что новое поколение Palisade откажется от дизельного 2,2-литрового двигателя. Вероятно, кроссовер получит силовую гибридную установку на основе четырехцилиндрового мотора. Кроме того, в модели будет улучшена система безопасности и новые функции комфорта.

Официальная премьера нового Hyundai Palisade ожидается в следующем году. Автомобиль будет доступен в вариантах с пятью и семью сиденьями.

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