Hyundai начал дорожные тесты обновленного крупного кроссовера Palisade (фото) — Finance.ua
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Hyundai начал дорожные тесты обновленного крупного кроссовера Palisade (фото)

Фондовый рынок
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На тестовых дорогах появился обновленный крупный кроссовер Hyundai Palisade. Фотографии с испытаний, опубликованные порталом CarBuzz, позволяют выявить некоторые особенности дизайна новинки.
Палисад закутали в тяжелый камуфляж, однако уже заметно, что стилистика кроссовера напоминает более неуклюжую стилистику нового Santa Fe. Он имеет вертикальную решетку радиатора, горизонтальный капот и многоярусные фары.
В салоне модели будет массивный руль и широкий центральный тоннель. Кроме того, в автомобиле будет установлен комплекс дисплеев, интегрированных в переднюю панель.
Ожидается, что новое поколение Palisade откажется от дизельного 2,2-литрового двигателя. Вероятно, кроссовер получит силовую гибридную установку на основе четырехцилиндрового мотора. Кроме того, в модели будет улучшена система безопасности и новые функции комфорта.
Официальная премьера нового Hyundai Palisade ожидается в следующем году. Автомобиль будет доступен в вариантах с пятью и семью сиденьями.
По материалам:
mmr.ua
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