Hyundai обновила свой популярный седан: авто получило 250-сильный мотор (фото) — Finance.ua

Hyundai обновила свой популярный седан: авто получило 250-сильный мотор (фото) Сегодня 05:58 — Технологии&Авто

Hyundai обновила свой популярный седан: авто получило 250-сильный мотор (фото)

Южнокорейский производитель Hyundai начал предварительную продажу своего бизнес-седана Sonata одиннадцатого поколения. Отметим, что 11-е поколение есть только в Китае, во всем мире оно считается восьмым.

5-метровый бизнес-седан теперь доступен как с 1,5-литровым, так и с 2,0-литровым двигателем. Версия с большим двигателем развивает мощность в 250 лошадиных сил. Об этом сообщает ITHome

Этот автомобиль производится в Китае, но доступен и на домашнем рынке, и в США. Может, скоро он приедет в Европу. Теперь в Поднебесной можно заказать версию и с 1,5 и с 2,0-литровым мотором. Младшая версия по предзаказу будет стоить 20,9 тысяч долларов.

К сожалению, о комплектации пока не известно. Об этом должны рассказать в ходе официальной презентации — в марте или апреле.

Единственное, что известно — это двигатель и габариты. Привод передний. В обоих случаях будет доступна только 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Колесная база авто составляет 2875 мм, а габариты — 4945×1860×1450 миллиметров.

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