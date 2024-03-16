ТОП-3 самых популярных мифа о смартфонах — Finance.ua

ТОП-3 самых популярных мифа о смартфонах Сегодня 04:39 — Технологии&Авто

ТОП-3 самых популярных мифа о смартфонах

Сегодня смартфоны значительно отличаются от тех, что были раньше. Именно поэтому советы, которые были актуальны несколько лет назад, сегодня, наоборот, могут повредить ваше устройство. Однако многие пользователи продолжают в них верить.

Портал iTech.ua развеял самые популярные мифы.

Миф 1. Телефон нужно разряжать до нуля, а только потом ставить на зарядку

Миф появился в эпоху кнопочных телефонов, работавших на никель-металлгидридных аккумуляторах. Эти источники питания обладали так называемым эффектом памяти. Если подключали к розетке телефон с десятью процентами заряда, то пустые 90% он запоминал как полный объем батареи. В следующий раз устройство заряжается до 90%.

Сейчас в телефоны устанавливают литийные аккумуляторы, у которых нет такой проблемы. Поэтому разряжать смартфон в ноль бессмысленно.

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Как же правильно заряжать смартфон

Лучше заряжать устройство, когда уровень заряда падает до 20−30%. Тогда нагрузка на аккумулятор будет меньше и он сможет прослужить дольше.

Миф 2. Защитное стекло может спасти экран во время падения

Вы точно слышали об этом, и многие из нас придерживаются этого правила. Это действительно работает, но не на нас, а на маркетологов.

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Однако не все так однозначно. Защитное стекло может помочь, если телефон падает экраном вниз. Если на ребро, стекло может разбиться вместе с дисплеем. В таком случае спасти экран может чехол или бампер.

Назначение защитного стекла — защитить от трения и царапин. Но это не обязательно, ведь новые модели смартфонов имеют сверхпрочное стекло.

Миф 3. Нельзя пользоваться смартфоном во время зарядки

Это касается только энергоемких программ и игр, ведь они перегревают аккумулятор, что может привести к уменьшению срока службы смартфона. Но простые приложения на батарею не влияют.

Также использование телефона во время зарядки может повлиять на более медленную работу и зарядку гаджета. Вот и весь вред.

В некоторых смартфонах реализована технология «Приостановить USB Power Delivery». Она питает устройство в обход аккумулятора. Смартфон получает достаточно энергии для работы, но не использует ее для зарядки батареи. Так аккумулятор не перегревается, поэтому можно геймить без остановок.

iTechua По материалам:

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