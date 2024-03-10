Как будет выглядеть iPhone SE 4 (фото) — Finance.ua

Как будет выглядеть iPhone SE 4 (фото) Сегодня 05:13 — Технологии&Авто

Как будет выглядеть iPhone SE 4 (фото)

Компания Apple разрабатывает четвёртое поколение iPhone SE. Этот относительно доступный смартфон будет основываться на модели iPhone 14.

CAD-рендеры нового телефона опубликовал сайт 91mobiles.

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Согласно этим данным, телефон будет иметь корпус iPhone 14 (который также достаточно близок к iPhone 13 и iPhone 12), но с одной камерой на задней панели. Неизвестно, сохранит ли Apple устаревший датчик на 12 Мп, или добавит камеру с большим разрешением.

Фото: 91mobiles

Источники подтверждают, что iPhone SE 4 будет иметь OLED-дисплей диагональю 6,1 дюйма. Это значительное улучшение по сравнению с 4,7-дюймовым дисплеем iPhone SE 5G, с физической кнопкой на передней панели, совмещенной с сенсором отпечатка пальца.

Фото: 91mobiles

На этих CAD-рендерах нет кнопки «Действие» или переключателя выключения звука рядом с клавишами громкости, что странно. Ожидается, что телефон появится в 2025 году.

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