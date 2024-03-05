ЕК оштрафовала Apple более чем на 1,8 млрд евро — Finance.ua
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ЕК оштрафовала Apple более чем на 1,8 млрд евро

Фондовый рынок
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ЕК оштрафовала Apple более чем на 1,8 млрд евро
ЕК оштрафовала Apple более чем на 1,8 млрд евро
Европейская комиссия (ЕК) оштрафовала американскую Apple Inc. более чем на 1,8 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке музыкальных стриминговых сервисов для iPhone и iPad.
Об этом говорится в пресс-релизе ЕК.
Регулятор обнаружил, что Apple, нарушая антимонопольное законодательство Евросоюза, почти десять лет не позволяла разработчикам сторонних приложений информировать пользователей о более дешевых сервисах подписки на музыку вне App Store.
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ЕК проводила расследование по Apple после подачи жалобы со стороны Spotify в 2019 году.
Financial Times в феврале со ссылкой на источники сообщало, что регулятор оштрафует производителя iPhone и iPad примерно на 500 млн евро.
Напомним, технологические гиганты пережили кризис 2022 года и вышли из него относительно невредимыми: в прошлом году доходы и стоимость акций многих из них резко выросли. Однако ни один из них даже близко не стоит с Apple. Согласно данным, представленным AltIndex.com, в 2023 году Apple заработает $3074 в секунду — гораздо больше, чем любая другая крупная технологическая компания.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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