Эксперты подсчитали себестоимость самого дорогого гаджета Apple — Finance.ua

Эксперты подсчитали себестоимость самого дорогого гаджета Apple Сегодня 23:15 — Технологии&Авто

Эксперты подсчитали себестоимость самого дорогого гаджета Apple

В начале февраля состоялся релиз Vision Pro — революционной и очень дорогой гарнитуры смешанной реальности Apple. Новое устройство было оценено в $3499, но цена может быть на тысячу долларов выше, в зависимости от конфигурации, которую выберет покупатель.

Исследовательская фирма Omdia разобрала Vision Pro и подсчитала стоимость гарнитуры и каждой ее составляющей. Как выяснилось, реальная ее стоимость составляет около половины розничной цены устройства.

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Vision Pro представляет пользователю как реальный, так и виртуальный мир с помощью двух дисплеев micro-OLED по одному для каждого глаза. По данным Omdia, Apple заплатила Sony по 228 долларов за каждый, так что их стоимость составляет 456 долларов — это почти 30% от общей себестоимости девайса.

После дисплеев, вторыми по стоимости компонентами Vision Pro являются два процессора — Apple M 2 и совершенно новый R1. Итого их стоимость составляет 240 долларов, или чуть больше 15% от общей стоимости материалов устройства.

Ниже можно посмотреть структуру стоимости подробнее:

Аналитики отмечают, что независимо от того, насколько точна цифра в 1542 доллара, Apple не получает прибыль в $1957 с каждого проданного Vision Pro. Все потому, что здесь не учтены затраты на производство, доставку или маркетинг, как и стоимость исследований и разработок. Тем не менее, она гораздо меньше, чем разница между ценой и материалами.

СМИ пишут, что совершенно новое устройство Apple не вызвало большого энтузиазма у пользователей, о чем свидетельствуют замедленные продажи — основная часть пришлась на предварительные заказы. Также есть сведения о массовых возвратах Apple Vision Pro. Пользователи жалуются на громоздкость девайса, тошноту и головные боли во время использования.

Пока что Vision Pro можно купить только в США, в других странах эта гарнитура выйдет только в 2025 году. Apple также готовит упрощенную версию Vision Pro за $1500−2000, чтобы превратить продукт в массовый хит.

УНІАН По материалам:

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