Apple сообщила, что существует уже более 1 000 специальных приложений для Vision Pro — Finance.ua

Apple сообщила, что существует уже более 1 000 специальных приложений для Vision Pro Сегодня 04:00 — Фондовый рынок

Компания Apple объявила, что сейчас существует более 1000 приложений, разработанных специально для Vision Pro. Об этом сообщил Грег Джосвяк (Greg Joswiak), старший вице-президент по маркетингу Apple, который также добавил, что существует более 1,5 миллиона совместимых с гарнитурой приложений.

Приложения доступны в специальном магазине visionOS App Store, и с первого дня, то есть 12 дней назад, их стало доступно более 600. Некоторые ключевые платформы, такие как Netflix, YouTube и Spotify, заявили, что не будут разрабатывать специальные приложения, и пользователи должны использовать эти сервисы через браузер Safari.

Видеосервис Google позже изменил свою позицию и показал, что приложение Vision Pro есть «на дорожной карте». Некоторые утверждают, что YouTube развернулся на 180 градусов, увидев успех гарнитуры, но также существует вероятность недополучения роялти после того, как стороннее приложение уже набирает обороты, а пользователи платят за него 5 долларов.

itechua По материалам:

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