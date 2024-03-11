Мало теряют в цене: ТОП-10 самых ликвидных автомобилей на рынке — Finance.ua

Мало теряют в цене: ТОП-10 самых ликвидных автомобилей на рынке Сегодня 05:12 — Технологии&Авто

Многие автомобилисты при выборе машины принимают во внимание такой параметр, как ликвидность. Конечно, все автомобили теряют в цене при перепродаже, но некоторые модели лучше сохраняют стоимость. На британском сайте WhatCar назвали самые ликвидные авто современности.

В рамках исследования эксперты проанализировали стоимость трехлетних авто на подержанном рынке и сравнили ее с ценой, по которой их покупали новыми.

Porsche 911 GT3 признали самым ликвидным авто

Оказалось, что лучше всего держат стоимость эксклюзивные дорогие автомобили. В десятке наиболее ликвидных машин нет ни одной бюджетной модели.

Самое ликвидное авто современности — спорткар Porsche 911 GT3. За три года теряет 21,5% стоимости, хотя в абсолютных цифрах это немалая сумма — $52 680. Второе место занимает кроссовер Lamborghini Urus (-24,6%), третье — Range Rover Sport (-28,4%).

Самые ликвидные автомобили ХХ века:

Porsche 911 GT3 — потеря стоимости 21,5% ($52 680). Lamborghini Urus — 24,6% ($58 150). Range Rover Sport — 28,4% ($32 560). Mercedes-Benz G-Class — 32,9% ($55,100). Land Rover Defender — 33,1% ($38 700). Volkswagen Multivan — 34,1% ($27 200). Range Rover — 37,8% ($51 730). Bentley Flying Spur — 42,4% ($115 000). Range Rover Evoque — 44,9% ($24 960). Porsche Cayenne Coupe — 46,6% ($53 880).

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Фокус По материалам:

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