Названы функции, которые, скорее всего, исчезнут в смартфонах в будущем — Finance.ua

Названы функции, которые, скорее всего, исчезнут в смартфонах в будущем Сегодня 01:13 — Технологии&Авто

Названы функции, которые, скорее всего, исчезнут в смартфонах в будущем

Еще недавно во всех телефонах был разъем для наушников и съемный аккумулятор, сейчас же в современных смартфонах они встречаются довольно редко. С развитием технологий существует вероятность, что устаревшими окажутся и некоторые другие функции.

Вырез для фронтальной камеры. Уже сейчас есть модели смартфонов, в которых фронтальный объектив находится под дисплеем. По качеству снимков все же эти модули уступают объективам с обычным вырезом, но наверняка в дальнейшем это улучшат. Похожая ситуация была с подэкранными сканерами отпечатков.

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Сканер отпечатков, расположенный на корпусе. Его заменит аналог сканера, находящийся под дисплеем.

Поддержка физических SIM-карт. Все больше операторов сейчас поддерживают eSIM. Эта технология удобна тем, что вам не нужно посещать офис провайдера связи для ее подключения, и воспользоваться вы можете одновременно несколькими номерами (более двух).

Поддержка карт памяти. Дорогие модели сейчас оснащаются как минимум 512 ГБ постоянной памяти. К тому же вся информация может загружаться на облачные сервисы.

Управление громкостью физическими кнопками. Регулировать громкость в наушниках можно с помощью самих наушников, а громкость вызовов — в настройках.

Разъем для зарядки. Скоро беспроводная зарядка по мощности приблизится к проводной.

iTechua По материалам:

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