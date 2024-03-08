Названы функции, которые, скорее всего, исчезнут в смартфонах в будущем — Finance.ua
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Названы функции, которые, скорее всего, исчезнут в смартфонах в будущем

Технологии&Авто
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Названы функции, которые, скорее всего, исчезнут в смартфонах в будущем
Названы функции, которые, скорее всего, исчезнут в смартфонах в будущем
Еще недавно во всех телефонах был разъем для наушников и съемный аккумулятор, сейчас же в современных смартфонах они встречаются довольно редко. С развитием технологий существует вероятность, что устаревшими окажутся и некоторые другие функции.
Вырез для фронтальной камеры. Уже сейчас есть модели смартфонов, в которых фронтальный объектив находится под дисплеем. По качеству снимков все же эти модули уступают объективам с обычным вырезом, но наверняка в дальнейшем это улучшат. Похожая ситуация была с подэкранными сканерами отпечатков.
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Сканер отпечатков, расположенный на корпусе. Его заменит аналог сканера, находящийся под дисплеем.
Поддержка физических SIM-карт. Все больше операторов сейчас поддерживают eSIM. Эта технология удобна тем, что вам не нужно посещать офис провайдера связи для ее подключения, и воспользоваться вы можете одновременно несколькими номерами (более двух).
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Поддержка карт памяти. Дорогие модели сейчас оснащаются как минимум 512 ГБ постоянной памяти. К тому же вся информация может загружаться на облачные сервисы.
Управление громкостью физическими кнопками. Регулировать громкость в наушниках можно с помощью самих наушников, а громкость вызовов — в настройках.
Разъем для зарядки. Скоро беспроводная зарядка по мощности приблизится к проводной.
По материалам:
iTechua
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