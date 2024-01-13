200−500 долларов: какие смартфоны в 2024 году купить за эти деньги — Finance.ua

200−500 долларов: какие смартфоны в 2024 году купить за эти деньги Сегодня 06:13 — Фондовый рынок

200−500 долларов: какие смартфоны в 2024 году купить за эти деньги

Между производителями смартфонов идет своя война. Каждый бренд максимально уделяет внимание не только премиальным моделям, но и бюджетным. Android Authority как раз собрали топ о бюджетниках, которым можно уделить внимание в текущем году.

До 200 долл. (7646 грн) хорошим выбором будут 3 смартфона. Galaxy A14/A03s предлагают все плюсы именитого техногиганта — хороший дисплей, автономность на уровне и отличный софт. Еще один вариант — Motorola Moto G Stylus (2023). Он подойдет тем, кто любит стилусы. Среди прочего, здесь мощная батарея и резвый чип.

До 300 долл. (11 469 грн) тоже 3 предложения. Pixel 6a обладает компактными габаритами, ярким экраном и одной из самых крутых камер в своем классе. В слепом тесте он выигрывал у iPhone 14 и Galaxy S23. Galaxy A23 радует современным дизайном, отличным дисплеем и камерой, производительностью и аккумулятором. OnePlus Nord N30 имеет быструю зарядку, значительное время автономной работы, яркий экран с частотой обновления на 120 Гц.

До 500 долл. (19 115 грн) — Pixel 7a, Galaxy A54 и iPhone SE (2022). В первом случае новому уровню производительности соответствует Tensor G2. Во втором отличный дисплей. В третьем — козыри в компактности и в чипе A15 Bionic, опережающем возможности конкурентов на Android с аналогичным ценником.

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itechua По материалам:

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