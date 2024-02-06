Какими смартфонами пользователи довольны больше всего — рейтинг
Популярный бенчмарк AnTuTu обновил традиционный рейтинг Android-телефонов, лучше всего удовлетворяющих потребности владельцев к началу 2024-го. В отличие от традиционного рейтинга мощности эти устройства отбирались на основе рецензий реальных пользователей.
Актуальный рейтинг возглавил камерофон Oppo Find X7 Ultra, получивший несколько по-настоящему уникальных фишек, которых не встретишь ни в одном другом смартфоне на рынке. Эта модель радует 96,36% владельцев. В Китае она дебютировала в январе и продается за $850.
Второе место в пользовательском рейтинге удерживает Samsung Galaxy S23 Ultra с 95,75% позитивных отзывов. Эта модель вышла почти год назад, но все еще остается в фаворите благодаря топовым характеристикам. Ей немного уступает iQOO 12 Pro на топовом процессоре Snapdragon 8 Gen 3.
Другие смартфоны, попавшие в рейтинг: Meizu 20 Pro, iQOO 12, Galaxy S23, nubia Z60 Ultra, vivo X90 Pro+, Red Magic 9 Pro+ и Honor Х40 GT. Интересно, что среди этих моделей не оказалось ни одного смартфона Xiaomi или Redmi.
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