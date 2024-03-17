ТОП-6 привычек, которые вредят смартфону — Finance.ua
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ТОП-6 привычек, которые вредят смартфону

Технологии&Авто
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ТОП-6 привычек, которые вредят смартфону
ТОП-6 привычек, которые вредят смартфону
В современном мире телефон стал неотъемлемой частью нашей жизни. Большинство пользователей проводит большое количество времени, пользуясь гаджетом. Именно поэтому сохранение устройства в хорошем состоянии является приоритетом, но не все знают, как правильно это сделать.
Об этом пишет Телеграф.
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Чтобы сохранить телефон в отличном состоянии, рекомендуется избегать этих привычек и соблюдать правила осторожного использования техники.

Носить без чехла

Чаще всего в сервисные центры обращаются из-за физических повреждений телефона. Конечно, спрогнозировать падение смартфона — нереально.
В результате можно получить помятый корпус, разбитый экран, в худшем случае — серьезный ремонт внутренних модулей или вообще невозможность восстановить технику.
Поэтому рекомендуется перестраховаться и надеть на устройство чехол, тем более что на рынке вы найдете их на любой вкус.
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Брать телефон в ванную

Использование в ванной может привести к короткому замыканию внутри гаджета и его поломке.
Влага — вторая по популярности причина поломки. Уронили в лужу, пролили стакан горячего кофе — даже в этом случае масштабы и стоимость ремонта могут оказаться поразительными.
«Зимой, бывает, бросают телефоны в сугробы — равносильно тому, чтобы уронить в воду, тоже влага», — делится опытом мастер по ремонту смартфонов.
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Часто заряжать смартфон

Большое количество пользователей оставляют телефон на зарядке на всю ночь. Это не полезно для аккумулятора.
Однако в некоторых моделях существует встроенная защита: когда батарея подходит к полному заряду, телефон просто прекращает ее заряжать.

Оставлять на солнце или на морозе

Опасно подвергать смартфон воздействию критических температур. Что будет, если использовать гаджеты в ливень, понятно. Но также не следует часто вынимать телефон на морозе или забывать его на солнце.
«Литий-ионные батареи боятся холода. То есть, если оставить телефон на ночь в машине, он потеряет приличную долю своей емкости», — говорит мастер.
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Забивать память

Редкий перфекционист своевременно сортирует фото и видео и удаляет ненужные программы. Обычно пользователь вспоминает, когда система кричит, что памяти на устройстве недостаточно.
Во избежание этого можно установить напоминания в календаре и периодически посвящать несколько минут освобождению памяти телефона.

Ремонтировать самостоятельно

Часто заказчики, когда смартфон глючит, пытаются это исправить, меняют настройки и сбрасывают до заводских — данные удаляются. Или начитавшись форумов, устанавливают непроверенные программы и дают доступ к личной информации мошенникам.
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Напомним, ранее мы писали о самых популярных мифах о смартфонах.
По материалам:
Телеграф
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