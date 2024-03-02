Эксперты ответили, какой телефон с хорошей камерой выбрать по критериям «цена-качество» — Finance.ua
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Эксперты ответили, какой телефон с хорошей камерой выбрать по критериям «цена-качество»

Технологии&Авто
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Эксперты ответили, какой телефон с хорошей камерой выбрать по критериям «цена-качество»
Эксперты ответили, какой телефон с хорошей камерой выбрать по критериям «цена-качество», Фото: edition.cnn.com
Большое количество покупателей ищут смартфон, у которого будет высокое качество камеры. Именно поэтому производители делают все, чтобы встроить самые передовые датчики в свои девайсы и оснастить их передовыми алгоритмами обработки изображений. Однако подобрать дешевый смартфон часто является более сложной задачей, чем купить продвинутый дорогостоящий аппарат.
Специалисты портала Android Police назвали лучшим камерофон с точки зрения цена-качество.
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По их мнению, Google Pixel 7a отвечает этим критериям. Это упрощенная версия флагманской «семерки», которая стоит 499 долларов и отлично подойдет большинству любителей мобильной фотографии.
Фото: Android Police
Фото: Android Police
Каждый год Google представляет недорогие смартфоны с максимально продвинутой оптикой. Критики отмечают, что в случае с Pixel 7a производитель вывел бюджетную серию на новый уровень, который стал еще ближе к девайсам премиум-класса.

Какие преимущества Google Pixel 7a

  • В телефон встроена 13-мегапиксельная селфи-камера, а также блок с двумя модулями на 64+13 мегапикселей с оптической стабилизацией у главного датчика и углом обзора 120° у ультраширокоугольного объектива.
  • В тандеме с лучшими алгоритмами вычислительной фотографии смартфон выдает великолепные фото в большинстве сценариев использования. Особенно высоким является качество снимков при плохом освещении: в сумерках хорошо различались разные уровни интенсивности света.
  • Pixel 7a также отлично справляется с 2Х цифровым зумом, учитывая, что здесь нет телеобъектива.
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Стоит отметить, что в слепом тесте техноблогера MKBHD он обошел вышедшие в 2023 году iPhone 15 Pro и другие флагманы и субфлагманы. Примечательно, что это третий год, когда в слепом тесте побеждает аппарат от Google.
Однако специалисты Android Police заметили, что сам смартфон вышел не без недостатков. В частности, удручает время автономной работы и медленная зарядка на 18 Вт, причем сам адаптер придется докупать отдельно. Но если вам нужен бюджетный камерофон, это настоящий победитель.
По материалам:
УНІАН
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