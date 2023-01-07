Как работает функция авиарежима в телефоне, и когда она может быть полезна — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как работает функция авиарежима в телефоне, и когда она может быть полезна

Технологии&Авто
42
Как работает функция авиарежима в телефоне, и когда она может быть полезна
Как работает функция авиарежима в телефоне, и когда она может быть полезна
Госспецсвязи дает ответы на наиболее часто задаваемые вопросы украинцев относительно противодействия угрозам в киберпространстве, безопасного пользования телефонами, интернетом и другие. На этот раз специалисты рассказали об особенностях авиарежима, доступного на каждом современном телефоне.
Авиарежим (или режим полета, режим «Без связи», автономный режим) — функция в смартфонах, которая при активации блокирует беспроводную связь: сотовый, интернет-соединение по Wi-Fi или Bluetooth. Следовательно, при включенном «режиме полета» нет возможности звонить по телефону и отвечать на звонки, получать и отправлять sms-сообщения, пользоваться мобильным интернетом.
В то же время телефон продолжает работать. Есть возможность просматривать файлы, смотреть загруженные ранее фильмы и слушать музыку, играть в игры, не требующие соединения с интернетом, читать книгу или делать фото и т.д.
Следует обратить внимание, что уже после активации авиарежима Wi-Fi и Bluetooth можно снова включить вручную, и эта связь будет работать. Также «режим полета» не деактивирует включенную геолокацию и NFC.

Когда его удобно использовать

Обычно авиарежим используется при перелетах для безопасности — отсюда соответствующий значок в виде самолета и название. Однако режим может быть полезен и в других ситуациях:
  • Для экономии заряда батареи устройства.
  • Для ускорения зарядки смартфона.
  • Когда вы не хотите, чтобы вас беспокоили.
  • Для блокировки звонков и Интернета, если смартфоном играет ребенок.
Заметим, что режим «Без связи» существенно отличается от режима «Не беспокоить», поскольку последний блокирует только звуковые сигналы звонков и сообщений.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.