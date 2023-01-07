Как работает функция авиарежима в телефоне, и когда она может быть полезна — Finance.ua

Как работает функция авиарежима в телефоне, и когда она может быть полезна Сегодня 01:02 — Технологии&Авто

Как работает функция авиарежима в телефоне, и когда она может быть полезна

Госспецсвязи дает ответы на наиболее часто задаваемые вопросы украинцев относительно противодействия угрозам в киберпространстве, безопасного пользования телефонами, интернетом и другие. На этот раз специалисты рассказали об особенностях авиарежима, доступного на каждом современном телефоне.

Авиарежим (или режим полета, режим «Без связи», автономный режим) — функция в смартфонах, которая при активации блокирует беспроводную связь: сотовый, интернет-соединение по Wi-Fi или Bluetooth. Следовательно, при включенном «режиме полета» нет возможности звонить по телефону и отвечать на звонки, получать и отправлять sms-сообщения, пользоваться мобильным интернетом.

В то же время телефон продолжает работать. Есть возможность просматривать файлы, смотреть загруженные ранее фильмы и слушать музыку, играть в игры, не требующие соединения с интернетом, читать книгу или делать фото и т.д.

Следует обратить внимание, что уже после активации авиарежима Wi-Fi и Bluetooth можно снова включить вручную, и эта связь будет работать. Также «режим полета» не деактивирует включенную геолокацию и NFC.

Когда его удобно использовать

Обычно авиарежим используется при перелетах для безопасности — отсюда соответствующий значок в виде самолета и название. Однако режим может быть полезен и в других ситуациях:

Для экономии заряда батареи устройства.

Для ускорения зарядки смартфона.



Когда вы не хотите, чтобы вас беспокоили.



Для блокировки звонков и Интернета, если смартфоном играет ребенок.



Заметим, что режим «Без связи» существенно отличается от режима «Не беспокоить», поскольку последний блокирует только звуковые сигналы звонков и сообщений.

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