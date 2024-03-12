Соцсеть Илона Маска «X» скоро запустит аналог YouTube для телевизоров — Finance.ua
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Соцсеть Илона Маска «X» скоро запустит аналог YouTube для телевизоров

Технологии&Авто
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Соцсеть Илона Маска «X» скоро запустит аналог YouTube для телевизоров
Соцсеть Илона Маска «X» скоро запустит аналог YouTube для телевизоров
Социальная сеть X (бывший Twitter), принадлежащая Илону Маску, в скором времени запустит программу для телевизоров Amazon и Samsung с поддержкой Smart TV, которая должна стать конкурентом YouTube.
Об этом сообщает издание Fortune. Информацию подтвердил и сам Маск.
По данным Fortune, X планирует запустить программу на следующей неделе. Интерфейс будет «идентичным» телевизионному приложению YouTube.
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Цель Маска состоит в том, чтобы побуждать пользователей смотреть «длинные видео на большом экране»: это часть плана, призванного сделать соцсеть X более привлекательной для онлайн-инфлюансеров и рекламодателей, говорится в статье.
«Он (Маск. — Ред.) настроен конкурировать с YouTube», — сказал источник издания.
По словам неназванного собеседника Fortune, Маск также хочет конкурировать с сервисом прямых трансляций Twitch, приложением для обмена зашифрованными сообщениями Signal и платформой Reddit.
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«Скоро будет», — написал Маск в X, комментируя сообщение другого пользователя о том, что вскоре ролики из соцсети можно будет смотреть на смарт-телевизорах.
Илон Маск приобрел Twitter в октябре 2022 года за $44 млрд. После этого он провел в компании целый ряд крупных реформ, в том числе распустил совет директоров. В июле 2023 года соцсеть была переименована в X. Маск объяснял, что теперь программа будет использоваться «для всего».
Главный исполнительный директор X Линда Яккарино тогда отмечала, что X — «будущее состояние неограниченной интерактивности — аудио, видео, обмен сообщениями, платежи, банковские операции — что создает глобальный рынок идей, товаров, услуг и возможностей».
По материалам:
Українські Новини
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