X постепенно открывает аудио- и видеовызовы для всех пользователей — Finance.ua

X постепенно открывает аудио- и видеовызовы для всех пользователей 27.02.2024, 01:22 — Технологии&Авто

X постепенно открывает аудио- и видеовызовы для всех пользователей

X постепенно открывает функции голосовой и видеосвязи для пользователей без платной подписки Premium. Об этом сообщил инженер компании Энрике Барраган.

Новость также подтвердила генеральный директор X Линда Яккарино, репостнувшая его запись.

В прошлом году компания впервые представила эту функцию пользователям iOS с платной подпиской. Это был шаг на пути к превращению X в универсальное приложение, к чему стремится Илон Маск. В начале этого года функция стала доступна также на устройствах Android, но возможность совершать звонки оставалась только для пользователей с премиум-подпиской.

В конце января Маск заявил, что X сделает голосовые и видеозвонки доступными всем пользователям, как только компания будет уверена в их надежности.

На официальной странице X для этой функции сообщается, что все аккаунты могут совершать и получать вызовы при условии, что пользователи хотя бы раз общались в личных сообщениях. Ранее на этой странице указывалось, что функцией могут воспользоваться только пользователи с подпиской Premium.

Аудио- и видеовызовы встроены в функцию прямого обмена сообщениями и работают по аналогии с другими приложениями, например, WhatsApp и Telegram.

В настройках можно разрешить получение аудио- и видеовызовов от пользователей, находящихся только в адресной книге, от людей, подписанных или от верифицированных пользователей, или вообще полностью отключить функцию.

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