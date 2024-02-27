X постепенно открывает аудио- и видеовызовы для всех пользователей — Finance.ua
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X постепенно открывает аудио- и видеовызовы для всех пользователей

Технологии&Авто
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X постепенно открывает аудио- и видеовызовы для всех пользователей
X постепенно открывает аудио- и видеовызовы для всех пользователей
X постепенно открывает функции голосовой и видеосвязи для пользователей без платной подписки Premium. Об этом сообщил инженер компании Энрике Барраган.
  • Новость также подтвердила генеральный директор X Линда Яккарино, репостнувшая его запись.
  • В прошлом году компания впервые представила эту функцию пользователям iOS с платной подпиской. Это был шаг на пути к превращению X в универсальное приложение, к чему стремится Илон Маск. В начале этого года функция стала доступна также на устройствах Android, но возможность совершать звонки оставалась только для пользователей с премиум-подпиской.
  • В конце января Маск заявил, что X сделает голосовые и видеозвонки доступными всем пользователям, как только компания будет уверена в их надежности.
  • На официальной странице X для этой функции сообщается, что все аккаунты могут совершать и получать вызовы при условии, что пользователи хотя бы раз общались в личных сообщениях. Ранее на этой странице указывалось, что функцией могут воспользоваться только пользователи с подпиской Premium.
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Аудио- и видеовызовы встроены в функцию прямого обмена сообщениями и работают по аналогии с другими приложениями, например, WhatsApp и Telegram.
В настройках можно разрешить получение аудио- и видеовызовов от пользователей, находящихся только в адресной книге, от людей, подписанных или от верифицированных пользователей, или вообще полностью отключить функцию.
По материалам:
Ain.Ua
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