Соцсеть X может обанкротиться в этом году — прогноз FT Сегодня 12:41 — Фондовый рынок

Газета Financial Times (FT) в своих предсказаниях на 2024 год прогнозирует, что соцсеть X (бывший Twitter) Илона Маска в этом году может обанкротиться.

Об этом пишет ЭП со ссылкой на статью FT

«Обанкротится ли компания X? Да. Илон Маск часто использует предупреждение о банкротстве для мотивации своих сотрудников: он делал это в Tesla и SpaceX. Но на этот раз, когда реклама в X резко просела, а попытки создать новые источники дохода провалились, есть большая вероятность, что это произойдет», — говорится в прогнозе.

«После недавних эмоциональных заявлений против рекламодателей, Маск может оказаться достаточно безрассудным, чтобы подумать, что сможет провести компанию через банкротство и все равно остаться на вершине.

Борьба Маска за контроль над X в условиях банкротства стала бы увлекательным продолжением полного драматизма процесса приобретения Twitter", — пишет FT.

Економічна Правда По материалам:

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