Соцсеть X может обанкротиться в этом году — прогноз FT — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Соцсеть X может обанкротиться в этом году — прогноз FT

Фондовый рынок
19
Газета Financial Times (FT) в своих предсказаниях на 2024 год прогнозирует, что соцсеть X (бывший Twitter) Илона Маска в этом году может обанкротиться.
Об этом пишет ЭП со ссылкой на статью FT.
«Обанкротится ли компания X? Да. Илон Маск часто использует предупреждение о банкротстве для мотивации своих сотрудников: он делал это в Tesla и SpaceX. Но на этот раз, когда реклама в X резко просела, а попытки создать новые источники дохода провалились, есть большая вероятность, что это произойдет», — говорится в прогнозе.
«После недавних эмоциональных заявлений против рекламодателей, Маск может оказаться достаточно безрассудным, чтобы подумать, что сможет провести компанию через банкротство и все равно остаться на вершине.
Борьба Маска за контроль над X в условиях банкротства стала бы увлекательным продолжением полного драматизма процесса приобретения Twitter", — пишет FT.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.