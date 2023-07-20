Представлен недорогой кнопочный телефон Nokia 150 2023 года — Finance.ua

Представлен недорогой кнопочный телефон Nokia 150 2023 года 20.07.2023, 00:55 — Технологии&Авто

Финская компания HMD Global уже анонсировала несколько новых телефонов из серии Nokia 105 и 110, теперь линейка базовых устройств пополнилась моделью Nokia 150 (2023).

Это довольно стильный кнопочный телефон, корпус которого выполнен из поликарбоната. По словам производителя, он прослужит десять лет, не выцветая. Вес устройства составляет 105 г, а размеры — 50.6×130.95×15.15 мм. Кроме того, Nokia 150 (2023) имеет большие раздельные кнопки клавиатуры и три варианта цвета: красный, черный и синий.

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Телефон оснащен 2.4-дюймовым дисплеем. Он поддерживает карты памяти до 32 Гб, но работает только в сетях 2G, поддержка сетей LTE не предусмотрена. Аккумулятор имеет емкость 1450 мАч, зарядка производится через разъем micro-USB мощностью 2.75 Вт.

Звонилка получила беспроводное FM-радио и традиционный разъем для наушников 3,5 мм. Разрешение камеры на задней панели составляет 0.3 мегапикселя, есть светодиодная вспышка, которую можно использовать как фонарик.

Nokia 150 (2023) дебютировал в Китае, где будет продаваться по цене 229 юаней, что эквивалентно 30 $. Пока что HMD Global не объявляла о планах по глобальному запуску этой модели.

itechua По материалам:

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