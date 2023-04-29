Старые телефоны Nokia начали использовать для угона автомобилей — Finance.ua

Старые телефоны Nokia начали использовать для угона автомобилей Сегодня 07:04 — Криминал

Старые телефоны Nokia начали использовать для угона автомобилей

В США приобретает популярность новый способ угона автомобилей, предусматривающий использование старых кнопочных телефонов вроде легендарной Nokia 3310.

Об этом сообщает MMR со ссылкой на GBHackers.

Как стало известно, процесс угона автомобилей с помощью старых телефонов достаточно прост. Сначала злоумышленники покупают перепрошитые гаджеты с установленной в них системой управления транспортным средством.

Подключая условную Nokia с таким программным обеспечением к автомобилю, угонщик нажимает на ней одну кнопку, которая автоматически открывает замки и снимает все блокировки. В результате машину удается завести даже без ключа, не производя никаких механических манипуляций.

«Устройство делает всю работу за воров. Все, что им нужно — отсоединить два провода от него и воткнуть в правильные разъемы со стороны автомобиля», — объяснил эксперт по кибербезопасности Canis Labs Кен Тинделл.

Отмечается, что время угона таким образом обычно не превышает 10-15 секунд. Особенно эффективно он работает с автомобилями Toyota (в том числе внедорожниками Land Cruiser), Lexus и Maserati.

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MMR По материалам:

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