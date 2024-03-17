Самые популярные бренды смартфонов среди украинцев — Finance.ua

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Самые популярные бренды смартфонов среди украинцев

Технологии&Авто
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Самые популярные бренды смартфонов среди украинцев
Самые популярные бренды смартфонов среди украинцев
Samsung и Redmi занимают первые места в пятерке популярнейших брендов смартфонов среди украинских пользователей.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Rakuten Viber.

Распределение по мобильным платформам

Большинство украинцев традиционно предпочитает смартфоны на базе Android (78% в феврале 2024 года), однако число пользователей iOS растет уже несколько лет подряд. В 2024 году пользователей iOS — 22%, в 2023 году их было 19%, а в 2022 году — 17%.

Топ самых популярных смартфонов

По сравнению с предварительными данными от 2022 и 2023 года пятерка самых популярных брендов смартфонов в Украине осталась неизменной. Первое место занимает Samsung, за ним — бренды Redmi и Apple. Замыкают топ Xiaomi и Huawei.
  1. Samsung.
  2. Redmi.
  3. Apple.
  4. Xiaomi.
  5. Huawei.

Топ самых популярных моделей смартфонов

Пятерка самых популярных моделей смартфонов тоже не изменилась по сравнению с 2023 годом — пользователи предпочитают те же модели. Redmi обнимают 4 из 5 места топа, а вот второе место занял iPhone 11.
  1. Redmi 9A.
  2. iPhone 11.
  3. Redmi 9C.
  4. Redmi Note 9.
  5. Redmi 9.
Напомним, исследователи компании Canalys ранее сообщали, что в 2023 году рейтинг самых продаваемых телефонов в мире поделили между собой Apple и Samsung.
Специалисты подсчитали, что чаще всего в прошлом году пользователи покупали iPhone 14 Pro Max. Поставки этой модели составили 34 млн единиц к концу 2023 года. Первую строчку рейтинга также заняли смартфоны от компании Apple: iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Pro и iPhone 13.
По материалам:
Finance.ua
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