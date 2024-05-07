Правительство Украины обнародовало данные о зарплатах премьера и вице-премьеров — Finance.ua

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Правительство Украины обнародовало данные о зарплатах премьера и вице-премьеров

Личные финансы
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Правительство Украины обнародовало данные о зарплатах премьера и вице-премьеров
Правительство Украины обнародовало данные о зарплатах премьера и вице-премьеров, Фото: kmu.gov.ua
Кабинет Министров обнародовал данные о заработных платах премьера и вице-премьеров за апрель 2024 года.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Согласно сообщению, фактически премьер-министр Денис Шмыгаль получил заработную плату в размере 77 404,77 гривны.
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Начисленная заработная плата — 96 155,00 гривен, в том числе:
  • должностной оклад — 48 077,50 гривны;
  • заработная плата за время командировки — 48 077,50 гривны.
Фактически полученная первым вице-премьер-министром — министром экономики Юлией Свириденко заработная плата составила 72 207,39 гривны.
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Начисленная заработная плата — 89 698,62 гривны, в том числе:
  • должностной оклад — 43 706,82 гривны;
  • заработная плата за время командировки — 34 965,44 гривны;
  • пособие по временной нетрудоспособности за счет организации — 11 026,36 гривны.
Фактически полученная вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной заработная плата составила 80 842,68 гривны.
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Начисленная заработная плата — 100 425,70 гривны, в том числе:
  • должностной оклад — 83 042,95 гривны;
  • заработная плата за время командировки — 17 382,75 гривны.
Фактически полученная вице-премьер-министром — министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ириной Верещук заработная плата составила 77 404,77 гривны.
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Начисленная заработная плата — 96 155,00 гривен, в том числе:
  • должностной оклад — 65 560,23 гривны;
  • заработная плата за время командировки — 30 594,77 гривны.
Фактически полученная вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым заработная плата составила 77 404,77 гривны.
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Начисленная заработная плата — 96 155,00 гривен, в том числе:
  • должностной оклад — 96 155,00 гривен.
Фактически полученная вице-премьер-министром по восстановлению — министром развития громад, территорий и инфраструктуры Александром Кубраковым заработная плата составила 77 404,77 гривны.
Начисленная заработная плата — 96 155,00 гривен, в том числе:
  • должностной оклад — 74 301,59 гривны;
  • заработная плата за время командировки — 21 853,41 гривны.
Фактически полученная министром Кабинета министров Олегом Немчиновым заработная плата составила 72 196,42 гривны.
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Начисленная заработная плата — 178 914,93 гривны, в том числе:
  • должностной оклад — 87 413,64 гривны;
  • отпуск — 2780,57 гривны;
  • материальная помощь на оздоровление — 84 350,04 гривны;
  • заработная плата за время командировки — 4370,68 гривны.
Фактически полученная государственным секретарем Кабинета Министров Александром Яремой заработная плата составила 110 128,90 гривны.
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Начисленная заработная плата — 136 806,08 гривны, в том числе:
  • должностной оклад — 71 010,55 гривны;
  • надбавка за ранг — 800,00 гривен;
  • надбавка за выслугу лет — 25 730,88 гривны;
  • надбавка за работу с секретными документами — 18 379,20 гривны;
  • заработная плата за время командировки — 20 885,45 гривны.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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