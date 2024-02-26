Где в Украине чиновники чаще всего декларируют криптовалюту (инфографика) — Finance.ua

Где в Украине чиновники чаще всего декларируют криптовалюту (инфографика) Сегодня 14:02 — Криптовалюта

Где в Украине чиновники чаще всего декларируют криптовалюту (инфографика), Фото: freepik.com

В 2022 году чиновники зарегистрировали 1428 декларации с упоминанием криптовалюты . Больше всего поклонников альтернативных денег оказалось в Нацполиции и прокуратуры, по данным Единого государственного реестра деклараций.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

Какие чиновники чаще всего декларируют криптовалюту

Больше всего владельцев цифровых денег в 2022 году оказалось в Нацполиции — 171 (12%) и прокуратуре — 150 (10,5%).

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Для сравнения, до начала полномасштабной войны чаще всего криптовалюту декларировали чиновники из городских советов — 75 (9,5%).

Инфографика: Опендатабот

Популярность криптовалюты по регионам

По регионам популярности крипты в 2022 году преобладали Днепропетровский и Одесский — по 72 декларации и Харьковский — 64.

Накануне полномасштабной войны в тройке лидеров вместо Одессы был Львов.

Инфографика: Опендатабот

Самая популярная криптовалюта

Самой популярной криптовалютой остался Bitcoin — его в 2022 году задекларировали 648 чиновников. Это 45% от общего количества деклараций.

Для сравнения, в 2021 году Bitcoin упоминался в 356 декларациях.

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Напомним, ранее Опендатабот сообщал , что в декларациях за 2021 год самыми популярными криптовалютами среди украинских чиновников были Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP). В 2022 году топ-позиции радикально не изменились: спросом также пользовались Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), также к тройке лидеров добавился Tether (USDT).

Справка Finance.ua:

по результатам декларирования доходов физическими лицами в 2023 году на 16% увеличилось количество деклараций на сумму более 1 млн гривен. Такие декларации подали более 12 тыс. человек. Сумма задекларированного дохода составила 147,92 млрд гривен;

несмотря на войну, в Украине становится все больше владельцев самых роскошных, самых дорогих и эксклюзивных автомобилей. Состоятельные украинцы покупали как новые или редкие, так и раритетные автомобили. Ценники на такие машины зашкаливали.



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