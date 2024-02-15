Гетманцев рассказал, что будет с налогообложением криптоактивов — Finance.ua

Гетманцев рассказал, что будет с налогообложением криптоактивов Сегодня 16:45 — Криптовалюта

Гетманцев рассказал, что будет с налогообложением криптоактивов

Верховная Рада не будет рассматривать льготное обложение доходов физических лиц от операций с криптовалютой. Облагать виртуальные активы планируют по общей ставке.

Об этом рассказал глава парламентского Комитета по вопросу финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Интерфакс-Украина.

«Если говорить о налогообложении, то я последовательный сторонник налогообложения виртуальных активов по полной аналогии с налогообложением прибыли от ценных бумаг. Это также позиция МВФ, и думаю, мы от нее не отступим. То есть облагаем налог по общей ставке, но облагаем инвестиционную прибыль. Не так, как это сейчас. Никто об этом почему-то не говорит, но сегодня если вы продаете крипту и получаете доход в гривне, вы должны уплатить налог со всей суммы», — отметил Гетманцев.

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По его словам, сейчас применяется заложенный в Налоговом кодексе общий принцип налогообложения — облагается налогом доход, а не прибыль. Налоговый кодекс не видит крипту как отдельный объект налогообложения, поэтому действует общий принцип, что все, что ты получаешь при выводе крипты в фиат, на 100% облагается налогом.

Льготное налогообложение виртуальных активов

«Что касается варианта налогообложения виртуальных активов по сниженной ставке, мы не можем его даже рассматривать. Потому что в любом случае это создаст предпосылки для перетока операций из сфер, облагаемых налогом по общей ставке. И мы не хотим, откровенно говоря, стимулировать криптодеятельность, которая по своей сути является спекулятивной, а не создающей добавленную стоимость и рабочие места», — пояснил нардеп.

Кто будет регулировать отрасль

Что касается органа, который должен отвечать за регулирование этой отрасли, по мнению Гетманцева, более близкой к этому является Национальная комиссия по ценным бумагам.

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«С другой стороны Минцифры, которое предлагается как регулятор, более эффективно, но по своей природе менее соответствует регулированию рынка крипты, да и в целом мы уже очень давно перешли к системе четкого разграничения министерств, как органов, наделенных исключительной функцией формирования государственной политики, от системы регуляторов деятельности на разных рынках», — добавил он.

Когда примут законопроект

«Мы не спешим с ним. В мире на этом рынке сейчас происходит определенная турбулентность. В Соединенных Штатах контролирующие органы, регулятор значительно расширяют свои полномочия по рынку. Происходит вывод на свет этих операций с дополнительным регулированием. Мы убеждены в том, что должны следовать успешным образцам», — подытожил депутат.

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Напомним, согласно обязательствам Украины по Меморандуму с МВФ до конца июня 2024 года должен быть разработан новый проект закона о регулировании виртуальных активов в Украине.

По мнению Национального банка, виртуальные активы не могут использоваться для расчетов за товары и услуги на территории Украины.

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