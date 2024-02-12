Сколько криптовалюты задекларировали и потеряли украинские чиновники — Finance.ua

Сколько криптовалюты задекларировали и потеряли украинские чиновники Сегодня 11:04 — Криптовалюта

Сколько криптовалюты задекларировали и потеряли украинские чиновники

1428 деклараций по криптовалютным активам подали украинские чиновники за 2022 год. Это почти в два раза больше, чем в 2021 году: тогда крипта фигурировала в 788 декларациях.

Об этом сообщает Опендатабот.

самыми популярными криптовалютами среди украинских чиновников были Bitcoin ( В декларациях за 2021 годбыли Bitcoin ( BTC ), Ethereum (ETH), Ripple (XRP). В 2022 году топ-позиции радикально не изменились: спросом также пользовались Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), также к тройке лидеров добавился Tether (USDT).

Кто задекларировал больше всего крипты

Прежде всего стоит отметить, что декларанты представляют свои активы как в гривневом эквиваленте, так и просто указывая количество единиц криптовалюты в собственности.

Биткоины / Bitcoin (BTC)

В 2021 году наибольшую сумму за биткоины задекларировала директор КП «Теплоснабжение города Одессы» Анна Позднякова — 53 млн грн. Через год первенство перенял заместитель главы Днепропетровской облгосадминистрации Сергей Карпенко. В его собственности находятся биткоины в эквиваленте 41 млн грн.

Наибольшее количество биткоинов за 2022 год — 121 BTC — задекларировал депутат Одесского облсовета Кузькевич Никита Дмитриевич. В гривневом эквиваленте на момент публикации текста это более 195 млн грн.

Эфириум / Ethereum (ETH)

Чиновник из Днепропетровщины Сергей Карпенко, задекларировавший наибольшее количество биткоинов, два года подряд также является рекордсменом по сумме эфириумов. В декларациях за 2021 и 2022 годы чиновник отметил, что владеет одинаковой суммой эквивалента за эту криптовалюту — 14,6 млн грн.

Криптодоллары / Tether (USDT)

Больше всего криптодолларов или стейблкоинов за 2021 год задекларировал заместитель начальника департамента Офиса Генерального прокурора Виталий Бровко — 774 500 единиц. Этому же должностному лицу принадлежит рекорд по самой большой сумме в эквиваленте — 20 млн грн.

Чиновник удержал первенство и среди декларантов за 2022 год. Количество криптодолларов в его собственности не изменилось, их стоимость возросла до более чем 29 млн грн.

В то же время наибольшую сумму за криптодоллары/стейблкоины задекларировал директор департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины Максим Киселев — 25 млн грн.

Наибольшие потери в крипте

Также стоит отметить, что есть несколько чиновников, которые задекларировали свои криптоактивы, однако указали, что потеряли доступ к ним.

380.95 биткоинов — рекордную сумму среди украинских чиновников — в 2021 году отметил и потерял заместитель главы Государственной службы геологии и недр Украины Роман Сарамага. В гривневом эквиваленте на момент публикации текста это около 615 млн грн.

Больше всего эфириума — 1 800 единиц или более 160 млн грн — принадлежит депутату Подольского районного совета Одесской области Игорю Осипову. В 2021 и 2022 годах в своих декларациях чиновник отметил, что потерял доступ к криптовалюте.

«В целом из полученной статистики кажется, что владение таким непрозрачным активом, как криптовалюта , для чиновников не является чем-то рискованным или подозрительным. Ведь количество таких должностных лиц за последние два года выросло почти в 2 раза», — комментирует основатель Опендатабота Алексей Иванкин.

Справка Finance.ua:

с начала полномасштабного вторжения была временно отменена обязательная проверка деклараций должностных лиц. Несмотря на это, сама обязанность должностных лиц отчитываться о своем имущественном положении и изменениях в нем отменена не была;

осенью прошлого года проверки деклараций возобновлены. Поэтому украинские должностные лица должны наверстать неподанное за предыдущий период (2021 и 2022 гг) до конца января 2024;



срок подачи деклараций за 2023 год остается обычным — до апреля 2024 года.

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