Трамп заявил, что при его президентстве никогда не будет цифрового доллара — Finance.ua
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Трамп заявил, что при его президентстве никогда не будет цифрового доллара

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Трамп заявил, что при его президентстве никогда не будет цифрового доллара
Трамп заявил, что при его президентстве никогда не будет цифрового доллара
Во время предвыборных поездок по США бывший президент Дональд Трамп, выступая в городе Портсмут, штат Нью-Гэмпшир, заявил о том, что «никогда не допустит» появления цифрового доллара Федеральной резервной системы США (CBDC).
Трамп заверил аудиторию, что CBDC — посягательство на свободу граждан, в том числе финансовую, со стороны федерального правительства Штатов. Потенциальным избирателям Трамп пообещал, что защитит «американцев от правительственной тирании».
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Когда люди начали аплодировать, сопровождая слова Трампа овациями, он сказал, что в Нью-Гэмпшире живут умные люди. Трамп объяснил свою позицию по поводу цифрового доллара и обещания защитить граждан от его создания тем, что такая валюта ведет к тотальному контролю над деньгами людей.
Как ваш президент, я никогда не допущу создания цифровой валюты центрального банка. Такая валюта дала бы федеральному правительству — нашему федеральному правительству — абсолютный контроль над вашими деньгами. Они могут забрать ваши деньги, и вы даже не узнаете, что они исчезли", — заявил Трамп во время предвыборного выступления.

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