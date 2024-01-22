Трамп заявил, что при его президентстве никогда не будет цифрового доллара — Finance.ua

Трамп заявил, что при его президентстве никогда не будет цифрового доллара Сегодня 04:01 — Криптовалюта

Трамп заявил, что при его президентстве никогда не будет цифрового доллара

Во время предвыборных поездок по США бывший президент Дональд Трамп, выступая в городе Портсмут, штат Нью-Гэмпшир, заявил о том, что «никогда не допустит» появления цифрового доллара Федеральной резервной системы США (CBDC).

Трамп заверил аудиторию, что CBDC — посягательство на свободу граждан, в том числе финансовую, со стороны федерального правительства Штатов. Потенциальным избирателям Трамп пообещал, что защитит «американцев от правительственной тирании».

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Когда люди начали аплодировать, сопровождая слова Трампа овациями, он сказал, что в Нью-Гэмпшире живут умные люди. Трамп объяснил свою позицию по поводу цифрового доллара и обещания защитить граждан от его создания тем, что такая валюта ведет к тотальному контролю над деньгами людей.

Как ваш президент, я никогда не допущу создания цифровой валюты центрального банка. Такая валюта дала бы федеральному правительству — нашему федеральному правительству — абсолютный контроль над вашими деньгами. Они могут забрать ваши деньги, и вы даже не узнаете, что они исчезли", — заявил Трамп во время предвыборного выступления.

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