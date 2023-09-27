Суд Нью-Йорка признал Трампа виновным в мошенничестве — Finance.ua

Суд Нью-Йорка признал Трампа виновным в мошенничестве Сегодня 13:30 — Мир

Суд Нью-Йорка признал Трампа виновным в мошенничестве

Суд Нью-Йорка признал, что бывший президент США Дональд Трамп мог совершить мошенничество, связанное с преувеличением своего состояния в финансовой отчетности с целью получения более крупных и более выгодных кредитов.

Об этом сообщает Bloomberg

Судья суда округа Манхеттен Артур Энхорн принял решение по делу, возбужденному генеральным прокурором штата Нью-Йорк Летицией Джеймс против самого Трампа, его детей — Дональда Трампа-младшего, Иванки и Эрика Трампов, а также руководства бизнес-империи Трампа Trump Organization.

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Решение, вынесенное в порядке упрощенного производства, удовлетворяет предварительное ходатайство генпрокурора Нью-Йорка и дает зеленый свет для привлечения Трампа к ответственности в дальнейшем судебном процессе, который начнется 2 октября.

Мошенничество является одним из семи обвинений, выдвинутых Летицией Джеймс, поэтому далее суд будет рассматривать другие — прежде всего обвинения в фальсификации деловых документов и составлении ложных финансовых отчетов, а также требование о возмещении ущерба.

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Напомним, о расследовании относительно бизнес-империи Трампа стало впервые известно в 2019 году после того, как The New York Times опубликовало расследование о его мошенничестве с налоговой отчетностью. Согласно ему, бизнес Трампа не декларировал доходы и, как следствие, не платил налоги в бюджет штата Нью-Йорк, где зарегистрирован.

В сентябре 2022 года генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс подала гражданский иск по делу о мошенничестве экспрезидента США с недвижимостью.

Она требует от суда объявить постоянный запрет для Трампа и его детей занимать руководящие должности в компаниях штата, там же на пять лет запретить им покупать недвижимость и заставить ответчиков возместить нанесенный банкам ущерб в размере 250 миллионов долларов.

Українська правда По материалам:

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