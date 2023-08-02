Трампу выдвинули официальные обвинения в сговоре с целью остаться у власти — Finance.ua

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Трампу выдвинули официальные обвинения в сговоре с целью остаться у власти

Фондовый рынок
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Трампу выдвинули официальные обвинения в сговоре с целью остаться у власти
Трампу выдвинули официальные обвинения в сговоре с целью остаться у власти
Большое жюри присяжных выдвинуло 45-му президенту США официальные обвинения по четырем пунктам в связи с его попытками обманом остаться у власти после проигранных выборов 2020 года.
Об этом сообщает The Hill со ссылкой на обвинительное заключение, охватывающее 45 страниц.
«Несмотря на поражение, ответчик был полон решимости остаться у власти. Поэтому в течение двух месяцев после дня выборов 3 ноября 2020 года он распространял ложь о том, что на выборах имели место фальсификации, которые повлияли на результаты, а также что он фактически выиграл», — говорится в документе.
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При этом подчеркивается, что заявления Трампа были ложными, и он об этом знал — и распространял их снова и снова, чтобы «сделать свои заведомо ложные заявления легитимными, создать острую национальную атмосферу недоверия и гнева и подорвать веру общества в процесс выборов».
На этом основании Трампу выдвинуты обвинения, в том числе в заговоре с целью обмана Соединенных Штатов; заговоре с целью препятствования официальному процессу; препятствовании и попытке воспрепятствовать официальному производству; заговоре против прав.
Бывший президент США должен явиться в федеральный суд Вашингтона в четверг.

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По материалам:
Укрінформ
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