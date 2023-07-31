Около 40 миллионов долларов потратила команда Трампа на его защиту в судах — Finance.ua

Около 40 миллионов долларов потратила команда Трампа на его защиту в судах Сегодня 18:20 — Фондовый рынок

Около 40 миллионов долларов потратила команда Трампа на его защиту в судах

Только в первой половине 2023 года команда экс-президента США потратила 40 миллионов долларов на его защиту в судах. Большая часть этих средств — донаты от сторонников Трампа.

Об этом пишет The Washington Post.

По их данным, эта сумма даже больше той, которую потратили на президентскую кампанию.

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Также политическая команда Трампа «Save America» ​​во втором квартале этого года собрала еще около 56 миллионов долларов, поскольку экс-президенту грозят федеральное и уголовные обвинения.

Собранные средства тратятся на защиту самого Трампа, его советников и других лиц, фигурирующих в делах.

Такие сборы и создание собственной политической группы расследуются правоохранителями, хотя команду в правонарушениях не обвиняли.

Мета По материалам:

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