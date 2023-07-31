Около 40 миллионов долларов потратила команда Трампа на его защиту в судах — Finance.ua
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Около 40 миллионов долларов потратила команда Трампа на его защиту в судах

Фондовый рынок
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Около 40 миллионов долларов потратила команда Трампа на его защиту в судах
Около 40 миллионов долларов потратила команда Трампа на его защиту в судах
Только в первой половине 2023 года команда экс-президента США потратила 40 миллионов долларов на его защиту в судах. Большая часть этих средств — донаты от сторонников Трампа.
Об этом пишет The Washington Post.
По их данным, эта сумма даже больше той, которую потратили на президентскую кампанию.
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Также политическая команда Трампа «Save America» ​​во втором квартале этого года собрала еще около 56 миллионов долларов, поскольку экс-президенту грозят федеральное и уголовные обвинения.
Собранные средства тратятся на защиту самого Трампа, его советников и других лиц, фигурирующих в делах.
Такие сборы и создание собственной политической группы расследуются правоохранителями, хотя команду в правонарушениях не обвиняли.

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По материалам:
Мета
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