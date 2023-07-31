Около 40 миллионов долларов потратила команда Трампа на его защиту в судах — Finance.ua

Около 40 миллионов долларов потратила команда Трампа на его защиту в судах
Только в первой половине 2023 года команда экс-президента США потратила 40 миллионов долларов на его защиту в судах. Большая часть этих средств — донаты от сторонников Трампа.
Об этом пишет The Washington Post.
По их данным, эта сумма даже больше той, которую потратили на президентскую кампанию.
Также политическая команда Трампа «Save America» во втором квартале этого года собрала еще около 56 миллионов долларов, поскольку экс-президенту грозят федеральное и уголовные обвинения.
Собранные средства тратятся на защиту самого Трампа, его советников и других лиц, фигурирующих в делах.
Такие сборы и создание собственной политической группы расследуются правоохранителями, хотя команду в правонарушениях не обвиняли.
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