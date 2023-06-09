Трампу выдвинули уголовные обвинения из-за обращения с секретными документами — Finance.ua

Трампу выдвинули уголовные обвинения из-за обращения с секретными документами Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Трампу выдвинули уголовные обвинения из-за обращения с секретными документами

Федеральное большое жюри присяжных в четверг предъявило уголовные обвинения против бывшего президента Дональда Трампа, обвинив его в неправильном обращении с секретными документами, которые он хранил после ухода с поста.

Об этом сообщает The New York Times.

Выдвижение ему обвинений в своей соцсети подтвердил сам Дональд Трамп. Он сообщил, что ему приказали явиться в федеральный суд в Майами в следующий вторник.

В эфире CNN адвокат Трампа Джим Трасти сказал, что юридической команде экс-президента не показали сам обвинительный акт, но повестка, предписывающая Трампу явиться в суд, содержит «некоторые формулировки, позволяющие предположить, какими будут семь обвинений».

Дело связано с обвинением в хранении бывшим президентом конфиденциальных документов в его резиденции во Флориде и его вероятных попытках воспрепятствовать попыткам власти вернуть их. Точные обвинения пока не обнародованы.

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Однако, по словам источников, обвинения включают умышленное сохранение тайн национальной обороны, что является нарушением Закона о шпионаже, предоставление ложных заявлений и сговор с целью препятствования правосудию.

В прошлом году правительство США изъяло более 300 документов с грифами «секретно» в имении Трампа Мар-а-Лаго, включая некоторые материалы под грифом «совершенно секретно».

Українська правда По материалам:

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