Трампу выдвинули уголовные обвинения из-за обращения с секретными документами — Finance.ua

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Трампу выдвинули уголовные обвинения из-за обращения с секретными документами

Фондовый рынок
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Трампу выдвинули уголовные обвинения из-за обращения с секретными документами
Трампу выдвинули уголовные обвинения из-за обращения с секретными документами
Федеральное большое жюри присяжных в четверг предъявило уголовные обвинения против бывшего президента Дональда Трампа, обвинив его в неправильном обращении с секретными документами, которые он хранил после ухода с поста.
Об этом сообщает The New York Times.
Выдвижение ему обвинений в своей соцсети подтвердил сам Дональд Трамп. Он сообщил, что ему приказали явиться в федеральный суд в Майами в следующий вторник.
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В эфире CNN адвокат Трампа Джим Трасти сказал, что юридической команде экс-президента не показали сам обвинительный акт, но повестка, предписывающая Трампу явиться в суд, содержит «некоторые формулировки, позволяющие предположить, какими будут семь обвинений».
Дело связано с обвинением в хранении бывшим президентом конфиденциальных документов в его резиденции во Флориде и его вероятных попытках воспрепятствовать попыткам власти вернуть их. Точные обвинения пока не обнародованы.
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Однако, по словам источников, обвинения включают умышленное сохранение тайн национальной обороны, что является нарушением Закона о шпионаже, предоставление ложных заявлений и сговор с целью препятствования правосудию.
В прошлом году правительство США изъяло более 300 документов с грифами «секретно» в имении Трампа Мар-а-Лаго, включая некоторые материалы под грифом «совершенно секретно».

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По материалам:
Українська правда
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