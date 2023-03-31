Трамп стал первым экс-президентом США, против которого выдвинут уголовные обвинения — Finance.ua

Трамп стал первым экс-президентом США, против которого выдвинут уголовные обвинения Сегодня 12:55 — Мир

Трамп стал первым экс-президентом США, против которого выдвинут уголовные обвинения

Дональд Трамп стал первым в истории экс-президентом США, против которого суд возбудит уголовное дело.

Как сообщает The New York Times, такое решение приняло большое жюри присяжных Манхеттена.

В четверг большое жюри присяжных Манхеттена решило предъявить Трампу уголовные обвинения. Их точное содержание неизвестно, но дело связано с выплатой денег порнозвезде Сторми Дэниелс во время его избирательной кампании 2016 года.

Окружная прокуратура подтвердила, что прокуроры связались с адвокатом Трампа, чтобы скоординировать сдачу экс-президента властям на Манхеттене.

Трамп предположительно появится в суде штата Нью-Йорк в сопровождении агентов Секретной службы во вторник, после чего бывшего президента сфотографируют и возьмут у него отпечатки пальцев.

После этого в суде ему официально предъявят обвинения, которые в этот момент станут известны публично. По словам источников, Трампу предъявят более двух десятков обвинений.

Это событие крайне важно для США, поскольку оно повлияет на президентские выборы 2024 года и навсегда оставит в памяти Трампа как первого бывшего президента страны, которому предъявили уголовные обвинения.

История, фигурирующая по делу, началась в 2006 году, когда порноактриса Сторми Дэниелс встретилась с Трампом на благотворительном гольф-турнире и он заплатил ей за секс в отеле возле курортного озера Тахо.

Прокуроры считают, что в октябре 2016 года, в разгар президентской кампании, порноактриса получила в рамках соглашения о неразглашении по крайней мере $130 тысяч, которые были назначены на финансирование предвыборной кампании Трампа. Это уголовное преступление, за которое по законам штата Нью-Йорк грозит до четырех лет заключения.

Позиция Трампа

Дональд Трамп заявил, что считает уголовное обвинение суда присяжных Манхеттена «политическим преследованием» и «вмешательством в выборы на самом высоком уровне», пишет CNN

«Я считаю, что эта охота на ведьм сильно ударит по Джо Байдену. Американский народ прекрасно понимает, что именно делают здесь левые радикальные демократы. Все это видят. Поэтому наше движение и наша партия — объединенные и сильные — сначала победят Элвина Брегга (окружного прокурора Манхеттена), а затем мы победим Джо Байдена. Мы собираемся выбросить всех этих криворуких демократов из офисов, чтобы мы могли сделать Америку снова великой», — заявил Трамп.

Адвокат Трампа Алина Хабба заявила, что Трамп «стал жертвой коррумпированной и искаженной версии американской системы правосудия и истории. Он будет оправдан», пишет издание.

The New York Times По материалам:

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