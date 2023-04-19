Дональд Трамп запустил вторую серию NFT-коллекции: их раскупили за 6 часов — Finance.ua

Дональд Трамп запустил вторую серию NFT-коллекции: их раскупили за 6 часов Сегодня 19:15 — Криптовалюта

Дональд Трамп запустил вторую серию NFT-коллекции: их раскупили за 6 часов

Экспрезидент США Дональд Трамп объявил о запуске второй серии собственной NFT-коллекции карт.

В новом «дропе» — 47 000 NFT, выпущенных на блокчейне Polygon.

Токены представляют собой изображения Трампа в необычных образах: в каске пожарного, в широкополой ковбойской шляпе, с поясом чемпиона по боксу и цифрой 45 на нем и других. Некоторые из них уникальны, а другие были выпущены несколькими копиями.

Цена токена — $99.

«Я хочу, чтобы мои фанаты и сторонники заработали и получили от этого удовольствие. Я мог бы поднять цену намного выше и, уверен, она все равно хорошо продалась бы, а я получил бы гораздо больше денег. Но я не стал этого делать», — заявил экс-президент.

Кроме того, те, кто купят 47 токенов (отсылка к намерению Трампа стать 47-ым президентом США), примут участие в розыгрыше, победитель которого получит шанс на частный ужин в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

$4,6 млн. Объем торгов на NFT-маркетплейсе Продажа коллекции стартовала 18 апреля, а уже спустя 6 часов бывший президент объявил, что все токены были проданы в совокупности заОбъем торгов на NFT-маркетплейсе OpenSea достиг 691 Ethereum (порядка $1,37 млн).

Стоит отметить, что автором коллекции является не сам Трамп, хотя он и получает часть выручки от продаж (согласно данным его налоговой декларации, от $100 тыс. до $1 млн). The New York Times связала первую партию NFT с бизнесменом Биллом Занкером, который раньше работал с экс-президентом.

Часть от доходов будет направлена на президентскую кампанию Трампа — он надеется вновь переизбраться в 2024 году. В этом плане ему на руку сыграть арест — после его задержания 4 апреля объем торгов токенами подскочил на 89,8%.

Трамп запустил NFT-коллекцию с собственными изображениями в декабре 2022 года. Первая серия содержала 45 000 NFT.

На фоне предъявления обвинений экс-президенту в марте объем торгов коллекции вырос на 440%.

Forklog По материалам:

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