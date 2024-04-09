С сайта НАПК исчезают декларации чиновников: в агентстве объяснили причину — Finance.ua
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С сайта НАПК исчезают декларации чиновников: в агентстве объяснили причину

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С сайта НАПК исчезают декларации чиновников: в агентстве объяснили причину
С сайта НАПК исчезают декларации чиновников: в агентстве объяснили причину
Некоторые украинские чиновники временно имеют право на изъятие из открытого доступа своих деклараций из реестра Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК). Поэтому иногда связанные с ними документы могут исчезать с сайта антикоррупционного ведомства.
Об этом заявили в НАПК. В агентстве подчеркнули, что не засекречивают декларации, понимая важность деклараций как инструмента контроля имущества чиновников.
«Закон о возобновлении декларирования предусмотрел, что на период до прекращения или отмены военного положения в открытом доступе по причинам безопасности не будут отражаться декларации определенных категорий служащих. Ведь государство в условиях полномасштабного вторжения должно гарантировать безопасность декларантов и членов их семей», — пояснили в НАПК.
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При выполнении ряда условий, касающихся декларанта или его родных, из открытого реестра могут быть изъяты его декларации и сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии за все периоды. Порядок изъятия таких документов был разработан в октябре 2023 г. — согласно утвержденной процедуре, вопрос о наличии оснований для изъятия декларации возлагается исключительно на инициатора подачи.
Например, инициатором подачи может быть руководитель ЦОИВ или председатель местного совета. Относительно военнослужащих ВСУ такой вопрос могут поднять исключительно начальник Генштаба ВСУ или его заместитель.
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«НАПК, получив представление, проверяет его только на соответствие утвержденной форме, а также на наличие полномочий подписанта на инициирование вопроса об изъятии деклараций определенной категории декларантов… После этого НАПК как держатель Реестра деклараций технически изымает документы из публичной части Реестра», — добавили в ведомстве.
То есть НАПК по собственной инициативе не изымает документы из Реестра деклараций, а также агентство не обязано проверять наличие оснований для внесения представления.
По материалам:
Обозреватель
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