НАПК завершило кампанию приема е-деклараций: сколько документов подали — Finance.ua
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НАПК завершило кампанию приема е-деклараций: сколько документов подали

Казна и Политика
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До 31 марта, когда заканчивается период подачи деклараций за отчетный период 2023 года, публичные служащие подали более 664 тысяч документов.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Для сравнения, за предыдущую кампанию, включавшую сразу два отчетных периода (за 2021 и 2022 годы) и проходившую после возобновления декларирования, было подано 744,6 тыс. и 712,9 тыс. соответственно.
В НАПК напомнили, что при допущении ошибки при заполнении деклараций у публичных служащих есть возможность в течение 30 дней со дня подачи декларации подать исправленную декларацию, но сделать это возможно только один раз.
В начале этого года НАПК начало проводить полные проверки деклараций с применением нового риск-ориентированного подхода к процессу отбора деклараций. По результатам оценки рисков декларации будет избираться способ проверки — автоматизированная или уполномоченным лицом НАПК.
Процесс оценки рисков поданных деклараций продолжается. Устойчивый рейтинг деклараций по показателям риска от большего к меньшему ожидается примерно через месяц.
По состоянию на 1 апреля 2024 года начато 312 полных проверок, завершена проверка 13 деклараций, по результатам которых выявлены недостоверные сведения более чем на 9 млн грн.
Автоматизированную проверку прошли около 160 тыс. деклараций, поданных за отчетный период 2021 года, и более 137 тыс. деклараций за 2022 год. Это почти треть деклараций, проходивших автоматизированную проверку.
По материалам:
Економічна Правда
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