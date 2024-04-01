НАПК завершило кампанию приема е-деклараций: сколько документов подали — Finance.ua

НАПК завершило кампанию приема е-деклараций: сколько документов подали Сегодня 19:13 — Казна и Политика

До 31 марта, когда заканчивается период подачи деклараций за отчетный период 2023 года, публичные служащие подали более 664 тысяч документов.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Для сравнения, за предыдущую кампанию, включавшую сразу два отчетных периода (за 2021 и 2022 годы) и проходившую после возобновления декларирования, было подано 744,6 тыс. и 712,9 тыс. соответственно.

В НАПК напомнили, что при допущении ошибки при заполнении деклараций у публичных служащих есть возможность в течение 30 дней со дня подачи декларации подать исправленную декларацию, но сделать это возможно только один раз.

В начале этого года НАПК начало проводить полные проверки деклараций с применением нового риск-ориентированного подхода к процессу отбора деклараций. По результатам оценки рисков декларации будет избираться способ проверки — автоматизированная или уполномоченным лицом НАПК.

Процесс оценки рисков поданных деклараций продолжается. Устойчивый рейтинг деклараций по показателям риска от большего к меньшему ожидается примерно через месяц.

По состоянию на 1 апреля 2024 года начато 312 полных проверок, завершена проверка 13 деклараций, по результатам которых выявлены недостоверные сведения более чем на 9 млн грн.

Автоматизированную проверку прошли около 160 тыс. деклараций, поданных за отчетный период 2021 года, и более 137 тыс. деклараций за 2022 год. Это почти треть деклараций, проходивших автоматизированную проверку.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.