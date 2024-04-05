Почти каждая вторая отобранная декларация идентифицирована как рисковая — НАПК — Finance.ua
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Почти каждая вторая отобранная декларация идентифицирована как рисковая — НАПК

Казна и Политика
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Почти каждая вторая отобранная декларация идентифицирована как рисковая — НАПК
Почти каждая вторая отобранная декларация идентифицирована как рисковая — НАПК
Почти каждая вторая отобранная для полной проверки декларация идентифицирована как рисковая и содержит информацию об активах, значительно увеличившихся во время военного положения.
Об этом сообщила руководитель Управления по проведению полных проверок НАПК Юлия Куликова в эфире Украинского радио.
По словам Куликовой, агентство сейчас проводит чуть больше 300 таких проверок.
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Почти каждая вторая отобранная декларация идентифицирована как рисковая. То есть содержит информацию о значительных денежных активах, которые значительно увеличились по сравнению с предыдущими довоенными периодами, которые содержат информацию о значительных активах в виде криптовалюты, и имеют приобретенные активы во время военного положения на значительные суммы, то есть миллион и более", — сказала она.
Руководитель управления уточнила, что в основном это декларации, поданные представителями местного самоуправления, органов досудебного расследования, судебной власти, таможенниками, налоговиками и народными депутатами.
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«…Лидерами являются представители органов местного самоуправления. Это, наверное, логично, поскольку в Украине децентрализация и распорядителями местных бюджетов являются именно они. На втором месте — представители органов досудебного расследования (следователи, в том числе представители органов прокуратуры). На третьем месте — представители органов судебной власти. Далее следуют таможенники и налоговики. Далее — народные депутаты. И замыкают „лидеров“ — руководители государственных предприятий, в том числе оборонной сферы», — проинформировала она.
Куликова отметила, что если говорить о географии, то безоговорочным «лидером» является Киев. «На втором месте — Одесская область. Дальше Львовская и Киевская. Харьков, Черкассы и замыкает лидеров Днепр», — добавила она.
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В то же время Куликова отметила, что уровень поданных деклараций достаточно высок, почти достигает показателей довоенного 2020 года, за который было подано 710 тысяч деклараций. «Сейчас — 656 тысяч за 2021 год, 649 тысяч за 2022 и почти 670 тысяч — за 2023 отчетный период. Поэтому активность наблюдалась. Да, есть немного уменьшение по количеству, но это определенным образом объясняется тем, что кампания декларирования в военный период была с определенными особенностями, определенными на уровне закона», — отметила представитель НАПК.
По материалам:
Укрінформ
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