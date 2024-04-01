Зеленский обнародовал декларацию о доходах: сколько заработала семья президента в 2023 году — Finance.ua
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Зеленский обнародовал декларацию о доходах: сколько заработала семья президента в 2023 году

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Зеленский обнародовал декларацию о доходах: сколько заработала семья президента в 2023 году
Зеленский обнародовал декларацию о доходах: сколько заработала семья президента в 2023 году
Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2023 год.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Общая сумма доходов

Согласно декларации, доходы главы государства и членов его семьи составляли 12 млн 423 тыс. 008 грн, в том числе доход от продажи ОВГЗ — 7 млн 455 тыс. 972 грн.
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Доходы семьи Владимира Зеленского в 2023 году в основном состояли из заработной платы, процентов банка и дохода от предоставления недвижимости в аренду. В общей сложности эта сумма составила 4 млн 967 тыс. 036 грн.

Почему выросли доходы

Увеличение доходов по сравнению с прошлым годом произошло в связи с возобновлением арендных платежей.
Остаток денежных средств семьи главы государства к концу прошлого года уменьшился почти на 2 млн 800 тыс. грн.
Других существенных изменений в 2023 году по активам, недвижимому имуществу, транспортным средствам и т. д. не произошло.
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Напомним, городской голова Киева Виталий Кличко задекларировал доходы, полученные в прошлом году. Мэр указал 1 миллион гривен заработной платы. Также он указал в декларации 338 500 гривен, 35 800 долларов и 3 евро на банковских счетах.
По данным НАПК, к 31 марта, когда заканчивается период подачи деклараций за отчетный период 2023 года, публичные служащие подали более 664 тысяч документов.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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