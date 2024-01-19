Шмыгаль зарабатывает в 7 раз меньше своей жены: премьер показал в декларации, чем владеет его семья — Finance.ua

Шмыгаль зарабатывает в 7 раз меньше своей жены: премьер показал в декларации, чем владеет его семья Сегодня 10:33

Шмыгаль зарабатывает в 7 раз меньше своей жены: премьер показал в декларации, чем владеет его семья

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отчитался в своей декларации о заработке 900 тыс. грн в год. В то же время глава правительства отметил, что его жена Екатерина Шмыгаль получила за тот же период около 7 млн ​​грн, что более чем в семь раз превышает заработки самого премьера.

Об этом свидетельствуют данные ежегодной электронной декларации Шмыгаля, пишет Обозреватель . Это декларация за 2022 год, она была подана 17 января 2024 года.

Отмечается, что 900 тыс. грн. Шмыгаль получил в виде зарплаты по основному месту работы. Заработок супруги премьера состоит в основном из дохода от занятий предпринимательской деятельностью (7 млн ​​грн). Однако дополнительные 27,6 тыс. грн Екатерина Шмыгаль получила в виде пенсии по инвалидности.

Кроме заработков, Шмыгаль отчитывался и о сбережениях семьи. Согласно декларации, сам глава правительства держит наличными 140 тыс. долларов. Его жена имеет 85 тысяч долларов и еще 68 тысяч евро. За год ее сбережения выросли очень существенно — в 2021 году она хранила наличными только 35 тыс. грн.

Также у Шмыгалей есть счета в банках. Денис Шмыгаль имеет на этих счетах 209 тыс. грн, а его жена — суммарно более 302 тыс. грн. Еще 316 грн находится на счету дочери Шмыгаля Анны.

На семью записан один автомобиль, которым владеет именно Екатерина Шмыгаль. Это Land Rover Discovery Sport 2016 года выпуска. Указанная стоимость машины — 831,9 тыс. грн.

Недвижимости у Шмыгалей заметно больше, чем автомобилей. Как общее имущество супругов указан жилой дом во Львове, площадь составляет 215,9 кв.

Также супруги имеют земельный участок на 2200 кв. м во Львовской области. А Екатерина Шмыгаль дополнительно является владелицей такой недвижимости:

земельный участок во Львове на 151 кв. м.

доля 25% в земельном участке на 458 кв. м (тоже во Львове);

гараж на 17,7 кв. м во Львове.

Обозреватель По материалам:

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