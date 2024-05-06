В Украине продолжает сокращаться количество чиновников — Finance.ua

В Украине продолжает сокращаться количество чиновников Сегодня 20:13 — Казна и Политика

В Украине продолжает сокращаться количество чиновников

За первый квартал 2024 фактическое количество работающих государственных служащих составляет 159 333 человека. За три месяца их стало меньше на 571.

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам государственной службы.

Количество вакантных должностей

Учитывая эту динамику, увеличилось количество вакантных должностей на государственной службе. Сейчас их 40 769, что на 1 667 больше, чем в предыдущем квартале.

Инфографика: НАДС

Фактическое количество госслужащих

Фактическое количество работающих государственных служащих-женщин составляет 119 696 человек, мужчин — 39 637 человек.

Инфографика: НАДС

В Украине насчитывается 4 180 государственных служащих (из них 812 — женщины), которые мобилизованы или проходят службу в войсках территориальной обороны ВСУ и добровольческих формированиях территориальных общин.

«Это количество в течение трех месяцев возросло на 42 человека (из них 38 — женщины). С начала полномасштабной агрессии 138 государственных служащих погибли, а 263 — получили ранения», — добавили в НАГС.

Читайте также В «Дія» появилась новая услуга для чиновников

1180 государственных служащих сейчас находятся за границей. За три месяца их стало меньше на 204 человека.

Ранее говорилось , что в Украине могут значительно сократить «инфраструктуру управления государства». Речь идет об увольнении ряда министров и ликвидации министерств. Такой сценарий возможен, если продолжится дефицит государственного бюджета. Об этом сказал президент Владимир Зеленский.

Справка Finance.ua:

на должности государственной службы за 2023 год пришли работать 36 187 желающих, тогда как уволилось 40 193. Согласно статистике, больше всего госслужащих уволилось в третьем квартале 2023 года — 10 522, тогда как назначено на должности больше всего было в четвертом квартале -2023 года — 9895;

с 1 января 2024 года зарплата в государственном секторе стала прозрачной. Госслужащим отменили стимулирующие выплаты, а ежемесячные премии будут ограничены;



Министерство финансов опубликовало аналитическую панель для мониторинга заработной платы и численности работников государственных учреждений;



правительство приняло решение с 1 апреля сократить вакантные штатные должности в системе государственных органов на 19,3 тыс. должностей.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.