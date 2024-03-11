В «Дія» появилась новая услуга для чиновников — Finance.ua

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В «Дія» появилась новая услуга для чиновников

Казна и Политика
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В «Дія» появилась новая услуга для чиновников
В «Дія» появилась новая услуга для чиновников
Подача декларации в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) для публичных служащих станет проще. Запрос на сбор данных о членах семьи теперь осуществляется через приложение «Дія».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
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«Услуга доступна для авторизованных пользователей приложения „Дія“ с верифицированным налоговым номером, которые являются членами семьи публичного служащего и получили запрос о предоставлении информации от декларанта», — сообщают в министерстве.

Что говорит закон

Согласно Закону Украины «О предотвращении коррупции», государственные и местные чиновники должны ежегодно подавать электронные декларации в НАПК.
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Причем обязаны указать данные не только о своем состоянии, но и о членах семьи, их активах и доходах. Это касается супруга декларанта, детей до 18 лет, а также человека, с которым проживает не менее 183 дней в течение года, ведет совместное хозяйство, имеет взаимные права и обязанности.

Как сейчас публичный служащий получает данные о членах семьи

На портале НАПК при заполнении декларации он указывает сведения о членах семьи и посылает им запрос в «Дія». После подтверждения членом семьи НАПК соберет информацию о его активах и доходах из реестров и передаст декларанту.
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Данные поступают сразу в форме, необходимой для декларации.

Как было раньше

Членам семьи нужно было искать документы о своей недвижимости, автомобилях и других активах, заказывать справки о доходах и т. д.

Справка Finance.ua:

  • в Украине с января 2024 все граждане обязаны подавать декларации и доплачивать налоги за некоторые доходы, которые получили в прошлом году. К примеру, заплатить нужно за доход от аренды либо дополнительную прибыль от предпринимательской деятельности;
  • граждане Украины, выехавшие за границу во время полномасштабной войны россии, должны отчитаться о зарубежных доходах. Подать налоговые декларации они должны до конца апреля текущего года.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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