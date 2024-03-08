Автоматические услуги для ФЛП: «Дія» ответила на популярные вопросы — Finance.ua

Автоматические услуги для ФЛП: «Дія» ответила на популярные вопросы
Министерство цифровой трансформации пытается максимально упростить процесс открытия и закрытия ФЛП. Поэтому уже сейчас можно все это сделать в несколько кликов.
В Telegram-канале «Дії» рассказали об автоматических услугах для ФЛП.
«За минуты украинцы регистрируют бизнес, меняют данные о ФЛП или прекращают деятельность автоматически без участия государственного регистратора», — говорится в сообщении.
Как зарегистрировать ФЛП
Чтобы зарегистрировать ФЛП, на сайте «Дія» нужно выбрать соответствующую услугу. Далее следует оформить заявку, заполнить онлайн-форму и подписать ее электронной подписью.
Заявление автоматически отправится в Единый государственный реестр, и ФЛП зарегистрируют за несколько секунд.
Как внести изменения в ФЛП
- Войдите в свой аккаунт на портале;
- Перейдите в раздел «Внесение изменений о ФЛП»;
- Подайте заявку;
- Внесите новые сведения;
- Подпишите электронной подписью.
Через несколько секунд информация обновится в реестре.
Как закрыть ФЛП
Для этого нужно:
- Авторизоваться на портале Дія и нажать Закрытие ФЛП.
- Нажать кнопку Заказать за 2 минуты.
- Заполнить онлайн-форму.
- Подписать заявление электронной подписью.
- Подписанное заявление будет направлено в регистратор, информация о закрытии будет также направлена в налоговую службу.
Статус заявления можно проверять в электронном кабинете. На электронный адрес отправят уведомление о закрытии ФЛП.
Где проверить статус заявлений
Проверить статус обработки заявления можно в кабинете гражданина в разделе Услуги — Заказанные услуги. Если статус заявления не изменился и вы не получили письмо, обратитесь в службу поддержки Дії.
Напомним, «Дія» работает над внедрением помощника на основе искусственного интеллекта, который поможет контактному центру отвечать на обращения. Технологию назовут «Надія». Это будет чат-бот нового поколения, который в чате будет общаться на человеческом языке и поможет решить несложную проблему. Его основными преимуществами будут быстрота ответа и экономия времени и ресурсов команды поддержки «Дії».
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