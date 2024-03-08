Автоматические услуги для ФЛП: «Дія» ответила на популярные вопросы — Finance.ua

Автоматические услуги для ФЛП: «Дія» ответила на популярные вопросы Сегодня 12:50 — Личные финансы

Автоматические услуги для ФЛП: «Дія» ответила на популярные вопросы

Министерство цифровой трансформации пытается максимально упростить процесс открытия и закрытия ФЛП. Поэтому уже сейчас можно все это сделать в несколько кликов.

В Telegram-канале «Дії» рассказали об автоматических услугах для ФЛП.

«За минуты украинцы регистрируют бизнес, меняют данные о ФЛП или прекращают деятельность автоматически без участия государственного регистратора», — говорится в сообщении.

Как зарегистрировать ФЛП

Чтобы зарегистрировать ФЛП, на сайте «Дія» нужно выбрать соответствующую услугу. Далее следует оформить заявку, заполнить онлайн-форму и подписать ее электронной подписью.

Заявление автоматически отправится в Единый государственный реестр, и ФЛП зарегистрируют за несколько секунд.

Как внести изменения в ФЛП

Войдите в свой аккаунт на портале;

Перейдите в раздел «Внесение изменений о ФЛП»;

Подайте заявку;

Внесите новые сведения;

Подпишите электронной подписью.

Через несколько секунд информация обновится в реестре.

Как закрыть ФЛП

Для этого нужно:

Авторизоваться на портале Дія и нажать Закрытие ФЛП. Нажать кнопку Заказать за 2 минуты. Заполнить онлайн-форму. Подписать заявление электронной подписью. Подписанное заявление будет направлено в регистратор, информация о закрытии будет также направлена ​​в налоговую службу.

Статус заявления можно проверять в электронном кабинете. На электронный адрес отправят уведомление о закрытии ФЛП.

Где проверить статус заявлений

Проверить статус обработки заявления можно в кабинете гражданина в разделе Услуги — Заказанные услуги. Если статус заявления не изменился и вы не получили письмо, обратитесь в службу поддержки Дії.

Напомним, «Дія» работает над внедрением помощника на основе искусственного интеллекта, который поможет контактному центру отвечать на обращения. Технологию назовут «Надія». Это будет чат-бот нового поколения, который в чате будет общаться на человеческом языке и поможет решить несложную проблему. Его основными преимуществами будут быстрота ответа и экономия времени и ресурсов команды поддержки «Дії».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.