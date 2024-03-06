10 мин вместо 30. На портале «Дія» упростили подачу заявления на субсидию — Finance.ua

10 мин вместо 30. На портале «Дія» упростили подачу заявления на субсидию Сегодня 09:00 — Личные финансы

10 мин вместо 30. На портале «Дія» упростили подачу заявления на субсидию

На портале «Дія» ускорили процесс подачи заявления о получении субсидии на оплату коммунальных услуг, газа и топлива.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

«Отныне его можно подать за 10 минут, поскольку большинство документов автоматически подтягиваются из реестров. Ранее процесс длился около получаса. Упрощенное заявление стало возможным благодаря меньшему количеству полей для заполнения данных — 7 вместо 21», — говорится в сообщении.

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В министерстве сообщают, что летом 2023 года правительство облегчило процедуру обращения граждан за жилищной субсидией. До недавнего времени подать упрощенное заявление онлайн можно было через вебпортал или приложение Пенсионного фонда Украины или в бумажной форме. Еще раньше процесс происходил в длиннющих очередях и ожиданиях.

Кто может получить субсидию:

человек, зарегистрированный в жилом помещении;

лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает на основании договора аренды;

внутренне перемещенное лицо, фактически проживающее без заключения договора аренды;

несовершеннолетний ребенок, оставшийся без родительской опеки и имеющий официального представителя или опекуна;

недееспособное лицо трудоспособного возраста, над которым установлена ​​опека;

застройщик, дом которого не принят в эксплуатацию, но начисляется плата за жилищно-коммунальные услуги.

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Услуга подачи упрощенного заявления о субсидии доступна для украинцев, впервые оформляющих ее. Воспользоваться обновленным функционалом можно на портале «Дія».

Субсидии — вторая по популярности услуга в Украине. В целом соцуслугами ежегодно пользуются более 10 млн украинцев. Тратят на них около 700 млрд гривен из госбюджета. Около 18 млн заявлений в год на бумаге принимают учреждения, а это примерно 270 млн листов или 1300 т бумаги в год.

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Напомним, в 2024 году украинцы и дальше будут получать жилищные субсидии. Однако правительство значительно увеличило объем финансовой компенсации на приобретение дров и угля для отопления во время отопительного сезона. Согласно решению правительства, субсидия будет предоставляться , если расходы на коммунальные услуги превышают 15% среднемесячного общего дохода семьи до окончания военного положения и в течение 1 месяца после его прекращения.

Список оснований для отмены жилищной субсидии:

смена места жительства, ведь расчет льгот происходит в соответствии с конкретным жильем;

смерть лица, которому предоставляли льготы;

если лицо указало ложный размер дохода;

приобретение земельного участка, квартиры (дома), транспортного средства, строительных материалов, других товаров долгосрочного потребления или оплаты услуг на сумму, превышающую 50 тыс. грн.

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